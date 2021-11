Orihuela reprocha la «ambigüedad» del Consell en la protección de la posidonia

La acumulación en las playas de las mal llamadas algas, o mejor dicho, los arribazones (montañas de arena, posidonia y otras plantas marinas) y su olor a mar suelen relacionarse con suciedad. Sin embargo, son garantía de calidad -al oxigenar el agua- y un factor determinante que impide que desaparezca la orilla, al aportar y fijar sedimentos, frenar el oleaje y evitar la acción erosiva de los temporales. Desde hace varios años Orihuela no retira la posidonia en sus 16 kilómetros de costa en temporada baja. «Al menos cinco», afirma Dámaso Aparicio, el tiempo que lleva como concejal.

En algunas playas hay carteles que informan de esta labor y tratan de concienciar al usuario: «Son muchas las peticiones que se reciben cada verano para que se aumente el servicio de limpieza. Este Ayuntamiento entiende que no resulte cómodo el baño con la compañía de esta planta. Sin embargo, la protección del litoral nos hace imposible incrementar la frecuencia de recogida». Esta medida se aplica durante seis meses al año para que se regeneren las playas, continúa Aparicio. Incluso, más tiempo que el que propone ahora el Consell en el proyecto de decreto para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en la Comunidad Valenciana, que lo acota al periodo entre el 15 de octubre y el 15 de marzo.

«Estamos de acuerdo en que es imprescindible que se regule», manifiesta el edil, pero «la norma está sin definir». A su juicio, «el texto es más una declaración de intenciones que no permite conocer su alcance; es genérico y ambiguo y no especifica cómo, cuándo, dónde ni en qué playas». Como concejal de Medio Ambiente con competencias en la gestión de limpieza de playas, ha presentado un escrito de alegaciones con el objetivo de que el futuro decreto sea más preciso.

Definiciones imprecisas

En primer lugar, señala «definiciones imprecisas» en cuanto a las categorías de playas naturales y urbanas, «cuando existen numerosos casos intermedios, como calas, que no quedan claramente delimitadas». Además, en otras ocasiones «se habla de playas con o sin servicios, no quedando claro si se debe asimilar las primeras a playas naturales y las segundas a urbanas», especifica el escrito. En cualquier caso, prosigue, «se debería concretar más, dadas las implicaciones económicas y de organización que la norma puede tener con respecto a la competencia municipal de limpieza de playas». No en vano, la retirada y eliminación con maquinaria pesada de las algas supone un gasto millonario para las arcas de los municipios turísticos.

En cuanto al empleo de maquinaria para retirar los restos de posidonia oceánica y Cymodocea nodosa (seba), el proyecto de decreto indica características mecánicas que «implicarán un coste económico importante», sostiene Aparicio, por lo que el Consistorio propone dar un plazo para que los ayuntamientos o diputaciones puedan efectuar las adquisiciones y modificaciones oportunas, e incluso que se contemplen ayudas dirigidas a las entidades locales para sufragar esos cambios y adaptaciones. También «inducen a confusión» algunos puntos que hablan de la recogida con métodos manuales, por lo que «se recomienda su revisión».

La norma, que prevé excepciones bajo autorización de la administración, establece que la conselleria podrá permitir o denegar la retirada o reposición de posidonia en función de las características geomorfológicas del lugar, siempre bajo criterios técnicos y científicos. Sin embargo, una vez más, «no se especifican los criterios que se tendrán en cuenta», por lo que se debería establecer «un anexo que indique las playas donde esos requerimientos no son favorables para la retirada de los restos o, en su defecto, cuáles son los criterios a considerar», apunta Aparicio, así como establecer las playas naturales que están en recesión y la administración competente para designar dicha tipología.

En referencia a la posibilidad de incorporar a distintas playas los restos de posidonia y seba retirados si en las de origen existe impedimento manifiesto para llevarlo a cabo, «es importante establecer esos impedimentos manifiestos y si esta operación es susceptible de autorización», advierte el escrito. Por último, como el decreto obligará a remitir el registro de cantidades y características de los restos recogidos, «se deben detallar los datos que se habrán de recabar, así como el procedimiento para llevarlo a cabo».

Praderas con síntomas de degradación

Las aguas de la costa oriolana son sinónimo de calidad gracias a sus praderas de posidonia. Un informe del Instituto de Ecología Litoral determina que su estado de conservación es favorable, en base a muestreos en Punta Prima, Cala Mosca, Cala Estaca, Cala Cerrada, Cala Bosque, Cala Capitán, La Caleta, La Glea, Barranco Rubio, Mil Palmeras y Aguamarina. Pero la presencia de mata muerta podría ser un síntoma de alteración y degradación. Las causas apuntan al fondeo de embarcaciones, algo que también regulará el decreto. «Hay que buscar un equilibrio entre las actividades de recreo y la conservación», concluye el concejal Aparicio.