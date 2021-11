Nuevo intento del PP para comprar el edificio de la CAM sin Cs ni PSOE

Los distintos grupos políticos recibieron ayer con sorpresa la convocatoria de Hacienda para celebrar este viernes la comisión del área administrativa para acordar tres propuestas que se abordarán por separado: la compra del edificio de la CAM, por 3 millones de euros; la segunda fase del Centro de emergencias de Orihuela Costa (1,2 millones) y el centro de trabajo de limpieza viaria en la costa (859.964 euros). El otro intento de sacar adelante estas partidas fue en el último pleno municipal, donde el alcalde Emilio Bascuñana finalmente retiró la iniciativa para «abrir un proceso de diálogo» -dijo- ante una oposición que no le daba los apoyos y que apelaba a crear espacios de encuentro, incluso por parte de su socio de Gobierno, Ciudadanos. Lo llamativo es que este nuevo intento tampoco se ha consensuado.

Fuentes del PP sostienen que según las manifestaciones que se realizaron en el pleno, así como las sensaciones posteriores y las declaraciones de los diferentes partidos confían en que las tres medidas saldrán adelante: «Nadie se va a oponer». Sobre todo, afirman, porque han aceptado la petición de que las tres inversiones «no vayan en un mismo lote», tal y como solicitó el PSOE. La portavoz socialista, Carolina Gracia, explicó entonces que su partido no se opone a la adquisición del edificio y más aún: le recordó al PP que es más fácil que cuenten con su apoyo que con el de sus socios de Ciudadanos. En esa línea, animó a sentarse con la oposición para alcanzar acuerdos en la senda que inició el partido socialista este verano, aprobando otros remanentes propuestos por los populares y rechazados por Ciudadanos.

Sin embargo, Gracia ayer manifestó que no está claro que su partido vote a favor. Reconoció que la propuesta va por separado, como solicitaron, «pero no son las formas: sin contar con nadie y sin hablar». Después del pleno, continuó, «creíamos que nos iban a llamar para negociar, pero no se han sentado con los grupos». Una vez más apeló al diálogo y al consenso: «No están en mayoría, por lo que deben negociar y no trasladar la responsabilidad a la oposición para aprobar proyectos urgentes que deberían incluirse en unos presupuestos y no a través de modificaciones de crédito». A su juicio, al final esto son parches que no cubrirán todos las inversiones necesarias que hay además de estas tres.

Tampoco ha habido negociación con Ciudadanos, según fuentes consultadas, que ya llevó al pleno dos enmiendas en contra. Su portavoz, José Aix, ha sido muy crítico en reiteradas ocasiones con la adquisición de este edificio, que ha calificado de «capricho» y de «alardes innecesarios y ostentosos» que engorda un inventario de dependencias municipales ya de por sí abultado. En el punto que más coinciden es en los 800.000 euros para el centro de trabajo de RSU en Orihuela Costa, pero tampoco están de acuerdo con la segunda fase del centro de emergencias, que sigue cerrado varios meses después de la conclusión de las obras.

Por su parte, Cambiemos pedirá más detalles de las propuestas antes de emitir su voto. Además, al igual que PSOE y Ciudadanos, demandan a los populares capacidad de diálogo. La oposición reprocha al PP que se olvida de que gobierna en minoría y con un socio con el que está en una continua lucha de poder.

Junta de gobierno

La junta de gobierno, que se celebró ayer, también evidenció estas posiciones enfrentadas al quedar fuera una propuesta del área de Urbanismo, en manos de Ciudadanos. En concreto, el PP pidió retirar una licencia de obras y la formación naranja votó en contra. No obstante, se alcanzaron acuerdos en materia de Inmigración para ayudas y subvenciones para proyectos de integración, por un importe de 33.783 euros, así como la adjudicación del contrato de servicios para la dirección de obra y coordinación de seguridad para la construcción de la primera fase de la zona deportiva de Molins.