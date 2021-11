Guardamar recupera 180 metros de la playa de Babilonia y la duna móvil

Como avanzó INFORMACIÓN la actuación ha sido posible gracias al derribo a finales de agosto de una vivienda de la playa de Babilonia que linda con la de Els Vivers, y que desde hace tiempo estaba sin habitar tras haberse declarado en ruinas. El Ayuntamiento ejecutó y costeó la orden de derribo de la casa tras llegar a un acuerdo con los propietarios. Entre esa última casa y las primeras de la hilera de singulares edificaciones de planta baja, que tienen su origen en los años 30 del siglo XX en primera línea de la playa de Babilonia ya no quedaban construcciones. Entre la casa derruida y las que quedan en pie y habitadas había quedado un amplio hueco exento que es el que ha aprovechado el Ministerio para actuar, sobre todo a la hora de demoler el pavimento de la avenida Ingeniero Codorniu en esa zona y recrear la duna móvil previa a la pinada que es el paisaje habitual en el frente litoral de Guardamar en sus zonas no urbanizadas. Los propietarios del resto de viviendas en esta playa, donde el mar ha ido ganando terreno, como ha informado este diario, hasta el punto de que prácticamente ha desaparecido el arenal y los porches de la mayoría de esas casas, mantienen una batalla judicial contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica de no renovar la concesión que tienen, y que expiró en julio de 2018, con la intención de su derribo. El asunto está en la Audiencia Nacional que debe ratificar o no la cautelar que tiene sobre esa orden ministerial. Las obras comenzaron en septiembre y se han prolongado durante tres meses. Además, se va a instalar una pasarela de madera para dar acceso a la playa.

La playa de Babilonia, de un kilómetro de extensión, está clausurada desde hace unos años. Su acceso está prohibido por las moles de piedras y rocas que los vecinos pusieron frente a los porches de sus casas para evitar que el mar las engullera. Las casas actuarían de muro de contención, como parte del plan que el Ingeniero Mira, 30 años antes, había ideado para evitar el avance de las dunas con la plantación de la pinada, que se extiende frente a estas casas unifamiliares, que además sus propietarios defienden por su singularidad, como valor patrimonial arquitectónico.