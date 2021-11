Los 60 médicos sin MIR pelearán por sus plazas fijas en el juzgado

La Generalitat ha convertido a todo el personal que trabajaba para Ribera Salud y contaba con contrato indefinido en personal fijo a extinguir. Es decir, les ha garantizado el puesto en Torrevieja en el ámbito sanitario de por vida. Pero no lo ha hecho con 60 médicos titulados que carecen de especialidad - o no la tienen homologada en España - porque alega que la legislación impide hacer fijos a médicos sin la especialidad -«no MIR»-. Después del rechazo frontal de los afectados - el 70% de la plantilla del servicio de Urgencias, donde cunde el desánimo desde hace semanas-, además de centros de salud, Sanidad ha anunciado que serán subrogados con la «salvedad» de que deberán cesar en su puesto en caso de que un médico especialista reclame su plazas. Eso convierte en la práctica a esos médicos en interinos. «No les servimos ahora pero sí en el mismo sitio si somos interinos», señalaba en la protesta uno de los médicos de Familia afectados y que ve en el aire su plaza, con familia e hipoteca en Torrevieja. La presidenta del comité de empresa, Ana Linares recordó que estos médicos llevan 15 años «trabajando muy duro en para dar la mejor calidad asistencial, son grandes profesionales que han demostrado de sobra su capacidad profesional y no vamos a aceptar una subrogación alternativa».