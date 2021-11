Los sindicatos de la Policía Local advierten a Bascuñana de la carencia de efectivos

Rafael Pintor, delegado sindical, sostiene que no se entiende su actitud: «Los expedientes cuentan con todos los informes favorables e incluso algunos motivan la urgencia de este trámite, ya que los procesos selectivos para proveer plazas en propiedad de agentes, inspectores y oficiales son bastante largos». El riesgo, continúa, es que «de no estar los procesos terminados en julio de 2022 se caducan y se pierden estas plazas, lo que supondría «un grave problema para garantizar la seguridad de los vecinos de Orihuela».

52 plazas

En este sentido, recuerda que llevan más de un año denunciando la carencia de efectivos y las limitaciones que supone. Por eso, insiste, es tan importante que se cubran las 52 plazas ofertadas (33 de agente, 16 de oficial y 3 de inspector), para sumarse a los 115 policías que hay actualmente. «Nos urge aumentar la plantilla y que haya mandos fijos», añade. Eso, además, «es fundamental para mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos»

A juicio de los sindicatos, «lo más preocupante es que el alcalde es totalmente consciente de ello». Afirman que «está realizando estas maniobras esquivas en perjuicio del colectivo policial y a sabiendas del daño que ocasiona». Pintor comenta que Bascuñana «debe cumplir la ley y no seguir dilatando el proceso de forma deliberada», algo que «nos pone en el punto de mira, porque en otras áreas no hay problemas, ya que los demás procesos van saliendo mientras el nuestro está paralizado. No nos parece bien esa diferencia». Por eso, han llevado el asunto al gabinete jurídico sindical para comenzar las acciones judiciales contra «esta mala praxis reiterada».