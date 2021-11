Cs vota con Vox y Cambiemos para rechazar la compra del edificio de la CAM de Orihuela

El pleno municipal de Orihuela, en sesión extraordinaria, rechazó ayer la modificación del crédito de 3 millones de euros con cargo a los remanentes -o superávit- para la adquisición del edificio de la CAM, «un espacio simbólico y de referencia que sería de titularidad municipal para albergar múltiples eventos, lo más parecido a un centro de convenciones», defendió el concejal de Hacienda, Rafael Almagro (PP). Solo su partido votó a favor (9), mientras que su socio, Ciudadanos (5) sumó con Vox (2) y Cambiemos (3) sumó una mayoría (10) para evitar la aprobación. El PSOE se abstuvo.

Ya hubo un primer intento fallido en el último pleno, cuando, después de debatirse, el alcalde Emilio Bascuñana retiró la propuesta. Un empeño frustrado que ha centrado el debate político en el último mes, y también la jornada de ayer, a pesar de la intención por maquillar las diferencias entre el bipartido. «Las sensibilidades las dejamos fuera de este edificio», manifestó el vicealcalde José Aix, portavoz de Ciudadanos. «No se debate si el gobierno debe separarse o no», sostuvo Almagro. Sin embargo, todo giró en torno a ese ser o no ser he ahí la cuestión. «Comprar la CAM o seguir manteniendo un bloqueo absoluto», insistió la socialista Carolina Gracia. En palabras de Carlos Bernabé, de Cambiemos, «hay un gobierno con mayoría absoluta, formado por dos partidos, sin ser capaz de traer nada a nivel presupuestario para acometer inversiones como estas», algo que calificó de «esperpento y ridículo».

De ahí que se debatan modificaciones de crédito, porque no hay un presupuesto desde 2018, aun siendo «inversiones necesarias y no descabelladas. CAM sí, pero no así; no a cualquier precio ni de cualquier manera», resumió Bernabé, al mismo tiempo que subrayó que «la oposición no bloquea». «El bloqueo lo tienen dentro», continuó Gracia, que se dirigió a Bascuñana: «Orihuela está padeciendo una situación de bloqueo inaguantable», por lo que le animó a que tome decisiones, frente a «alguien que resta y no aporta». A su juicio, no puede seguir delegando la responsabilidad en la oposición: «El PSOE no va a ser el salvavidas del PP. Si quieren dialogar, dialoguemos y busquen acuerdos. Lo demás es una excusa para ir sobreviviendo». «Las sociedades cuando no funcionan se disuelven. Llevan mucho tiempo así. Más que un socio tienen un lastre. Decidan si quieren seguir con ese lastre o ir por libre y alcanzar acuerdos con el resto», sostuvo María Asunción Aniorte, de Vox.

Por alusiones, Bascuñana reconoció que, a pesar de sus esfuerzos por que haya estabilidad, había que «replantearse que no puede haber un gobierno que no tenga la capacidad de sacar adelante determinadas cuestiones». Aix enfatizó que «las discrepancias son incluso positivas», y afeó la postura de la oposición: «La mayoría busca artificio político». A renglón seguido explicó que su voto en contra se debe a que hay que «priorizar las urgencias. Nadie pondría en riesgo la alimentación de sus hijos para comprar un chalet», sin olvidar, añadió que ni siquiera se trata de la adquisición total del edificio, sino de un 70%. En la misma línea, Aniorte señaló que «el mérito, valor y necesidad [del edificio] no es cómo nos la venden». Por contra, propuso «dar soluciones a deficiencias».

Cambiemos y Vox incidieron en que hay múltiples edificios de propiedad municipal aún cerrados. En este sentido, Aniorte recalcó que hay que rehabilitar lo que ya es patrimonio del Ayuntamiento, como los antiguos juzgados, lo que era la caja de ahorros de Nuestra Señora de Monserrate y el Palacio de Rubalcava.

Las cuentas claras

Tras la sesión extraordinaria hubo una mesa de trabajo para perfilar los presupuestos de 2022, después de que se frustrara el proyecto de 2021, que incluía un préstamo de 28 millones. Según fuentes consultadas, una de las condiciones innegociables es que se mantenga esta financiación externa, aunque la cuantía aún está por determinar. Es precisamente el principal punto de desencuentro con Ciudadanos, que ayer no definió claramente su posición en esta materia. Únicamente cuestionó si era viable que el área de contratación pudiera gestionar una cuantía así en tan solo un año. Mientras, la oposición no se cierra ni veta esta propuesta. Si bien hay voluntad por parte de todos en esta primera toma de contacto, se vislumbran, una vez más, ciertas reticencias por parte de la formación naranja. Habrá una segunda reunión el próximo viernes. A contrarreloj, porque las cuentas deberían aprobarse antes del 31 de diciembre.

Créditos para dos centros de trabajo en la costa

Pese a los sobrecostes que pusieron sobre la mesa algunos grupos, más consenso encontró la modificación de crédito de más de 850.000 euros para el centro de trabajo de aseo urbano en la costa para mejorar las pésimas condiciones laborales en las que se encuentran los empleados desde 2012. La propuesta salió adelante sin ningún voto en contra y la abstención de PSOE, Cambiemos y Vox. También se aprobó el crédito de 1,2 millones para el centro de emergencias en Orihuela Costa, pese a los votos en contra de Ciudadanos.