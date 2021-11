Amigos del Castillo: «El picudo se está comiendo el Palmeral de Orihuela»

La organización reconoce que «se han intentado mil cosas». Los medios son cada vez más novedosos, en referencia al reciente anuncio de implantación de un sistema pionero en el mundo en la detección precoz a través de unos sensores. Con todo, sostiene que «una cosa es lo que se pone sobre un papel y otra distinta la realidad». Como ejemplo de esa falta de control, cita que «hay numerosas palmeras afectadas también en la ciudad», como el ejemplar centenario, de unos 12 metros de altura, que se ha cortado en la puerta del Teatro Circo, mientras que están cayendo por el picudo las que están a escasos metros del Consistorio. «Si no se pueden salvar las que están visibles y a pie de calle, qué no va a ocurrir en el Palmeral, donde hay miles y no tienen un seguimiento constante», explica.

Dámaso Aparicio, concejal de Medio Ambiente, insiste en que «el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo en cuanto a recuperación, mantenimiento y conservación del Palmeral, empleando además todas las técnicas permitidas para el control del picudo», una materia, subraya, en la que se ha avanzado: «El picudo no se ha ido ni se va a ir fácilmente, pero eso no quiere decir que estemos peor que hace unos años, cuando era una plaga que no sabíamos ni cómo combatirla». Se refiere a cuando se detectó por primera vez en el país hace 21 años. «Hay menos picudo que nunca», añade el edil.

Además, recuerda que de las 8.941 palmeras que hay en el paraje un 60% son de titularidad municipal, sobre una superficie del 40% de suelo. El resto son fincas privadas. En este sentido, admite que «es cierto que tenemos un bien cultural y un paraje patrimonial e histórico en el que hay parcelas que no son del Consistorio que adolecen de un estado de conservación idóneo». De hecho, esta misma semana se cayó una palmera en un terreno de una empresa.

«No vamos a permitir el abandono y la dejadez de las parcelas privadas», prosigue Aparicio, que también destaca la ordenanza que ha entrado en vigor en septiembre, actualizando la de 1992, para permitir al Ayuntamiento actuar sobre aquellas parcelas que no cumplan a través de un procedimiento de ejecución subsidiaria. Porque, recalca, «solos no podemos luchar contra una plaga que vuela. De nada sirven los esfuerzos si la finca contigua no está en un estado de conservación idóneo. Para eso he hecho una ordenanza, y la voy a hacer cumplir».

Aparicio apuesta por «un trabajo conjunto» y señala que hay una línea de subvenciones para ayudar a propietarios, al mismo tiempo que afirma que «la gestión en la parte municipal es la mejor que ha tenido nunca», ya que también es «la mayor inversión que se está realizando en el Palmeral desde hace muchos años». Por ejemplo, con la adjudicación de un contrato de 1,2 millones para cuatro años para el mantenimiento de este Bien de Interés Comunitario.