El TSJ avala que el Ayuntamiento de Los Montesinos pague la defensa legal a un funcionario denunciado por el alcalde y otros técnicos

En la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Elche se le reconocía al Jefe de Urbanismo el derecho individual de cualquier funcionario que viene previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público por el que los empleados públicos tienen derecho a la defensa jurídica y protección de la administración en que prestan servicios en procedimientos penales que hayan sido planteados en su contra, siempre que se deriven del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos y se decrete la inexistencia de toda responsabilidad criminal. El funcionario reclamó esa protección dado que en su día se archivaron por sobreseimiento libre y prescripción cinco denuncias penales interpuestas en contra del funcionario responsable del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Montesinos por el alcalde Butrón y otros empleados municipales. Por lo que la Corporación debía de hacerse cargo de abonar los honorarios a su abogado y procurador con arreglo a ley.

Sin embargo, el alcalde decidió recurrir en apelación ante el TSJCV, que, a partir de las pruebas practicadas, según recoge la sentencia, considera que "ninguna vulneración de derechos se le había ocasionado al ayuntamiento montesinero en este proceso judicial, desestimándolo con el argumento de que los gastos procesales reclamados por el Jefe de Urbanismo "lo fueron en su condición de empleado municipal siendo inexistente su responsabilidad criminal tal y como ha resultado a partir tanto de la prescripción de los juicios de faltas como por el auto de sobreseimiento libre de las diligencias previas, de cuya fundamentación se desprende sin lugar a dudas, la ausencia de responsabilidad que se le presente atribuir, y por todo ello, reuniendo los requisitos expresados procede desestimar el recurso interpuesto".

La postura del Ayuntamiento en este procedimiento contrasta con la que mantiene en otros frentes judiciales. Puesto que el Ayuntamiento de Los Montesinos sí corre con todos los gastos judiciales de exempleados municipales que están con juicio oral abierto por acoso laboral y prevaricación, es decir, sin que se haya si tienen responsabilidad penal o no.

En el proceso penal por acoso laboral en el que el alcalde Butrón, la concejal Belén Juárez y otros dos exempleados municipales tienen juicio oral abierto está incorporada una grabación en la que vecinos de Los Montesinos comunicaban al funcionario que la estrategia municipal consistía supuestamente "en fomentar continuamente la presentación de denuncias falsas en su contra, a fin de que no ganase suficiente dinero como para pagar abogados”. La sentencia del TSJCV no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.