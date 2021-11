Las aguas residuales anegan la calle Pablo Neruda junto a la laguna rosa en Torrevieja

El problema no tiene fácil solución porque requiere de una inversión importante: la construcción de un nuevo colector que una esa impulsión con la estación depuradora. Una tubería capaz de asumir el 60% del agua residual de la ciudad, también en el momento de lluvias en el que los caudales de las precipitaciones se mezclan con los de saneamiento. Los actuales propietarios de las casas no son los iniciales. Estos vendieron sus viviendas sin advertir del problema de infraestructuras. Cuando el agua de lluvia mezclada con aguas grises inunda la calle los vecinos no pueden salir a la calle. Incluidas familias con hijos en edad escolar o mayores que necesitan acudir al supermercado o la farmacia.

Los vecinos están hartos, advierte Lilleland. No entienden por qué el municipio cambió su previsión inicial de realizar un tanque de tormentas subterráneo en la calle Clarín sustituido ahora por una balsa de laminación en Torrealmendros. Esa medida iba a paliar en parte la situación mientras no llega el proyecto de colector que cuesta 7 millones de euros.