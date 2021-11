El Hospital de Torrevieja realiza dos trasplantes con aloinjerto de hueso y cartílago en fresco

“El problema del cartílago es que una vez que se lesiona, éste no se regenera y no puede ser reparado. Esta técnica presenta una gran complejidad y conlleva ciertas limitaciones y dificultades, pero en muchos casos es la única opción para este tipo de pacientes en los que han fallado otras técnicas o la prótesis no es una opción”, según afirma el doctor Hugo Marquina, especialista en cirugía ortopédica y traumatología de la unidad de rodilla del Hospital Universitario de Torrevieja. Habitualmente los injertos osteoarticulares se almacenan criopreservados a -80ºC, pero en estos casos se preservan a 4ºC y se trasplantan en menos de 3 semanas desde la extracción para mantener la viabilidad del tejido y permitir una correcta osteointegración.

El centro torrevejense, gestionado de manera pública directa por parte de la Conselleria de Sanitat, forma parte de la red de centros formadores de la Sociedad Española de la Rodilla (SEROD). El centro ofrece la posibilidad de recibir especialistas y residentes de toda España para observar y aprender las diferentes técnicas que se realizan.