Torrevieja destina otro medio millón a la III edición del Bono Consumo

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la concejal de Comercio y Hostelería, Rosario Martínez, el concejal de Hacienda, Domingo Paredes y el presidente de Apymeco, Jorge Almarcha presentaron esta tercera iniciativa, que como las dos campañas anteriores supone un gasto de dinero público para el Ayuntamiento de 500.000 euros. Una inyección económica de 1.000.000 euros: la campaña se publicita bajo el lema «compra 100 gasta 50». Y la inversión total en las tres campañas es ya de 1.500.000 euros destinada a los sectores productivos.

En esta tercera edición del «Bono Consumo» se abrirá un plazo de tres días para adquirir los bonos de manera presencial a todas aquellas personas que en la pasada edición, no pudieron adquirirlos. Esta venta presencial dará comienzo el 1 de diciembre, hasta el 3 de diciembre a las 14:00 horas. Se han destinado 150.000 euros, de los cuales se emitirán 7.500 bonos de 10€ y 3.750 bonos de 20€, para la venta presencial en la oficina de Comercio y Ocupación de Vía Pública ubicada en el mercado de abastos «La Plasa» (c/Joaquín Chapaprieta esq. Plaza Isabel II). La venta estará abierta a todas las personas que no pudieron adquirirlos en la pasada edición. La compra «será personal e intransferible», es decir un solo DNI por persona con lo que la compra se limita a 100 euros -la adquisición on line permite «agrupar DNI», y por lo tanto bonos y capacidad de compra, en una sola cuenta-. Hasta el 9 de diciembre las personas que adquirieron los bonos en la segunda campaña no podrán hacerlo, ya que esos DNI estarán restringidos. Será necesaria la solicitud de cita previa para acudir a la oficina, a partir del lunes 29 de noviembre se podrá adquirir en la oficina de Comercio y Ocupación de Vía Pública la cita, lugar donde se adquirirán los bonos de manera presencial. Se ha habilitado un teléfono de información 965 07 43 10, así como un servicio de soporte técnico mediante teléfono (617 294 443) y correo electrónico (soporteapymeco@gmail.com). El horario de venta presencial será miércoles 1 y jueves 2 de 09:00-14:00 horas y de 16:00-20:00 horas, el viernes 3 de diciembre será desde las 09:00-14:00 horas. Este mismo viernes 3 de diciembre se abrirá la venta online a todas las personas que no pudieron adquirir el bono en la segunda edición a partir de las 16:00 horas. Los bonos se podrán canjear hasta el 31 de diciembre. A diferencia de los bonos de la segunda campaña que tienen validez hasta el 15 de diciembre. Para ello se indicará la fecha en un mayor tamaño en los bonos.

Por su parte, adquisición online de bonos para aquellas personas que no pudieron adquirirlos en la pasada edición comenzará el viernes 3 de diciembre a las 16:00 horas y finalizará el jueves 9 de diciembre. A partir de las 16:00 horas del jueves 9 de diciembre se abrirá el sistema para todas las personas, sin restricción de DNI.

El alcalde descartó que la campaña se reserve exclusivamente a los torrevejenses como pidió Sueña Torrevieja. Dijo que la iniciativa está pensada para atraer consumidores de otras ciudades , que hay muchos vecinos de Torrevieja no censados que pagan impuestos en la ciudad y que verificar a los que sí están empadronados no sería ágil para la compra.