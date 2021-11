El PSOE de Callosa denuncia que el municipio pierde casi 50.000 euros en ayudas de la DANA

El Consell aprobó un real decreto de ayudas urgentes destinadas a los ayuntamientos para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, declarando las provincias de Alicante y Valencia zona afectada gravemente por la DANA de septiembre de 2019.

Así, la Conselleria de Justicia, mediante dos resoluciones, concedió al Ayuntamiento de Callosa de Segura una ayuda de 47.310 euros (37.943 para gastos extraordinarios y 9.367 en concepto de apoyo técnico).

Ahora, a través de un decreto del pasado mes de octubre sobre las bases reguladoras y concesión de ayudas para paliar los daños producidos por el temporal, el PSOE ha comprobado que la localidad ha perdido esa ayuda.

"Después escuchar durante meses la supuesta falta de apoyo por parte del Consell a la comarca y que no se recibían las ayudas estipuladas, la sorpresa en nuestra localidad ha sido comprobar que nuestro municipio va a dejar de percibir esta ayuda, pues no se ha admitido a trámite la solicitud del Ayuntamiento debido a que no se han cumplido los requisitos de la solicitud", ha manifestado Fran Maciá, Fran Maciá, portavoz del grupo socialista, que ha concretado que "el equipo de gobierno no ha presentado la memoria valorada necesaria para estimar el importe.

A su juicio, "esta situación denota una falta de control, dejadez y ausencia de rigor en el seguimiento del control de las ayudas, donde no se ha producido por parte de nuestro equipo de gobierno la presentación de la documentación básica necesaria para poder optar a recibir el importe de los gatos asignados por el Consell", ha añadido Maciá, que también ha adelantado que el grupo socialista va a "solicitar las explicaciones oportunas".