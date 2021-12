La falta de personal y la presión asistencial desbordan el servicio de Urgencias de Torrevieja

«Mientras esta situación se mantenga recomendamos a la población del departamento que no acuda a Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja, que vayan a otros hospitales». Así resumió ayer un médico de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja la saturación que está soportando el centro sanitario en las dos últimas jornadas en las que han confluido una importante presión asistencial, la falta de coordinación y mal funcionamiento de los circuitos entre departamentos del centro sanitario -a juicio de los sindicatos-; y un conflicto laboral de fondo que se alarga desde el mes de octubre: los médicos sin especialidad, en su mayor parte ejerciendo en Urgencias, y que no han sido subrogados como personal fijo por Sanidad en el proceso de reversión. Algo que ha generado un goteo de dimisiones de profesionales -tres entre el martes y el miércoles- que dejó ayer una puerta de Urgencias que da servicio a una población potencial de 180.000 residentes de diez municipios con un solo facultativo. Dos más que salían del turno respaldaron su labor durante unas horas hasta que la gerencia reaccionó incorporando más sanitarios a lo largo del día. Cada turno suele estar cubierto por cuatro cinco médicos.

Los miembros del comité de empresa comparecieron en el acceso de la puerta de Urgencias, con un constante ir y venir de ambulancias, para explicar que esa situación de ayer derivó en la presencia de 36 pacientes en Observación a la espera de ingreso en planta y en demoras para atender casos leves y moderados de más de 15 horas. «Está comprometida la seguridad de los pacientes y la de los propios médicos que se enfrentan a docenas de casos», señalaron, con el riesgo legal que supone una atención sanitaria en esas condiciones y en un ambiente de tensión por las esperas e incapacidad para atender correctamente a todos los pacientes, que ha obligado a recurrir a la Guardia Civil en más de una ocasión en los últimos días.

Ana Linares, presidenta del comité, indicó que la apertura por parte de la gerencia del ala de habitaciones de refuerzo hace un par de semanas no es capaz de aliviar la presión asistencial porque no llega acompañada de más recursos humanos como internistas o de capacidad de realizar pruebas dado que otras áreas especializadas como radiología también siguen bajo mínimos. Así la estancia media de los ingresos en planta no para de crecer desde el pasado 15 de octubre, según las mismas fuentes, asegura el comité.

#TORREVIEJA Rueda de prensa del comité de empresa del departamento de salud sobre la situación de saturación de Urgencias Posted by Información Vega Baja on Wednesday, December 1, 2021

También dijo Linares (CSIF) que anticiparon a Sanidad hace meses qué podía ocurrir si la gerencia no tenía en cuenta la singularidad del servicio de Urgencias en Torrevieja: un gran porcentaje de personas mayores; con convergencia de patologías crónicas graves; una mayoría de pacientes extranjeros, que no se desenvuelven bien en castellano y que además llegan solos a la puerta de Urgencias, sin familiares o conocidos acompañantes.

En este contexto, José Peris, del Sindicato Médico, se preguntó por la responsabilidad del miembro de la nueva dirección del centro sanitario o de la Conselleria de Sanidad al «que se lo ocurrió solo cinco días después de iniciarse la reversión» del modelo de Ribera Salud de «abrir el melón de los médicos no MIR» cuando es algo, aseguró, que debería haberse tratado con mucha más prudencia. Y lamentó que la dirección médica culpara ayer exclusivamente a los médicos de Urgencias de la situación. Mientras que Fran García (CC OO) instó a los diez alcaldes del área a presionar a Sanidad actúe y resuelva la precariedad del servicio de Urgencias, en un momento además en el que repunta la incidencia del covid.

El comité advirtió que así va a ser muy complicado que se cubran las vacantes en bolsa de empleo «porque nadie quiere venir a Torrevieja. Ya era muy difícil antes. Los médicos no se la van a jugar porque se trabaja con la salud de las personas. El ambiente laboral es malo y los que están sienten que los están dejando solos».

Cumplir la ley

La Conselleria de Sanidad reiteró ayer que se limita a cumplir la ley: no puede contratar como personal fijo a médicos sin la especialidad. Algo que fija la legislación estatal. «Nuestra prioridad es proteger la salud de los pacientes y estamos respondiendo a las necesidades que se presentan lo más rápido posible. Y en cuanto a la legislación no vamos a prevaricar». Sanidad admitió que se dio una situación en la que un solo médico de Urgencias se quedó al cargo del servicio pero a lo largo de la mañana se fueron incorporando más sanitarios.

Los representantes de los sindicatos y los facultativos de Urgencias señalaron a preguntas de INFORMACIÓN que el centro sanitario sí ha presentado situaciones de saturación de Urgencias similares en los últimos quince años, en especial en temporada alta veraniega, pero la concesionaria del departamento reaccionaba incrementando los recursos humanos a cambio de incentivos y reforzando personal.