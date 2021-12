Tercera reunión sin lograr avances para las cuentas de 2022 en Orihuela

Tercera reunión ayer para consensuar los presupuestos de 2022, aunque terminó sin llegar a la fase de concreciones, pese a que por las fechas y plazos se va a contrarreloj. Concluyó con la sensación generalizada de que el PP está buscando, más que el apoyo de su socio de Gobierno, Ciudadanos, el del PSOE, aunque en esta ocasión no acudió a la cita nadie del partido socialista por cuestiones de agenda.

El concejal de Hacienda, Rafael Almagro (PP), afirmó que se va a seguir facilitando información a los grupos para que puedan realizar sus propuestas, tal y como han solicitado algunos partidos. En cualquier caso, señaló a este periódico que «como grupo mayoritario, tenemos la obligación de lograr un presupuesto», después de la última propuesta de 2021, que se presentó a año vencido y que obtuvo una enmienda a la totalidad por parte de cada grupo. Tampoco negó la mayor: «Cuando tienes un socio de gobierno debería ser suficiente para sumar; cuando buscas apoyo en el exterior es porque en casa no lo tienes», y dejó claro que se van a «explorar todas las vías y posibilidades».

Si finalmente no los hay, «los unos por estar en el gobierno y los otros por ser la oposición», se seguirá con los de 2018, como hasta ahora, con modificaciones de crédito, «aunque no creo que sea lo que la ciudadanía se merezca», señaló, y así hasta que se termine el mandato: «Habrá que esperar a unas próximas elecciones porque aquí no hay posibilidad de anticipadas». «No podemos hacer milagros», insistió.

El vicealcalde José Aix, portavoz de Ciudadanos, señaló a INFORMACIÓN que la cuestión más sensible es el préstamo de 28 millones, que ya rechazó en la anterior propuesta del PP y que este no está dispuesto a rebajar. En palabras de Aix, es «excesivo», cuando «es momento de contención y moderación, sin alardes innecesarios». En cambio, apuestan por «subvenciones y ayudas en educación, comercio y hostelería, un sector estratégico». A su juicio, se habla de 2022, pero «hay cuestiones urgentes sin ser abordadas que ya podrían estar resueltas», e insisten en un reparto equitativo entre pedanías, costa y casco urbano, así como «reforzar servicios que claramente no funcionan, como el mantenimiento de jardines en la costa».

Por su parte, desde Cambiemos manifestaron que es «una mesa de trabajo sin hoja de ruta ni trabajo técnico y serio que la sustente». Dudan de que haya «una voluntad real de llegar a un acuerdo amplio». No obstante, insistieron en sus propuestas en torno a políticas de vivienda, medio ambiente, protección social, urbanismo sostenible, inversiones -como la pista de atletismo- y descentralización para dar más autonomía a pedanías y Orihuela Costa, además de reducir gastos en protocolo y sueldos institucionales. El único avance de ayer, dijeron, es el compromiso del PP a especificar los costes que contemplan los presupuestos, de forma que «podamos asignar a cada propuesta una partida».