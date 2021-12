Lori Meyers estrenó el ciclo de conciertos programados por el Ayuntamiento de Torrevieja con motivo de las fiestas patronales. Daba un poco igual qué hiciera el grupo liderado por el vocalista Antonio López "Noni", porque quienes se acercaron al Auditorio Internacional ya estaban entregados a la causa entre tanta sequía de calor humano. Daba igual, pero a los granadinos, no. Hubo sonido perfecto y un espectáculo total sobre el escenario torrevejense.

Parcos en palabras, compartieron con el público que no necesitan hablar para expresar una emoción, como recuerda "Mi realidad". Pero con acento andaluz sí insistieron que la cultura, la música, la que no es virtual, solo la hace posible al final el público en tiempos de pandemia. Desgranaron un repertorio de dos décadas de trayectoria de la banda, que podría trasladar al grupo granadino a aquel junio de 2009 en el que aterrizó por "Luciérnagas y mariposas" en Torrevieja, bajo el tornavoz de las Eras de la Sal. A su sonido y composiciones inconfundibles entre la avalancha del indie y pop nacional, han logrado incorporar desde entonces un buen número de temas que pesan tanto o más: "Emborracharme", "No hay excusas", "Siempre brilla el sol", "Presente". Eso sí, cerraron recreándose en un apoteósico "Alta Fidelidad".

En torno a mil localidades. Aforo completo -el Auditorio pierde unas 400 butacas cuando el escenario debe adaptarse a estos espectáculos-. Fue sin embargo un quebradero de cabeza de la organización, compartida entre el Ayuntamiento y la productora del concierto, mantener un mínimo de medidas covid. No era necesario el pasaporte, pero sí controlar que la mascarilla estuviera en su sitio durante todo el espectáculo, y los últimos veinte minutos de su hora y media larga fueron con el público en pie pese a las recomendaciones del personal de seguridad.

El Ayuntamiento se estrenaba -después de cinco años de programación continuada de Sonora Producciones de la mano de la Generalitat- como responsable único de todo lo que sucediera en el complejo del Auditorio porque acaba de recibirlo de manos de la Generalitat. No va a ser sencillo.