Padres de La Monsina reclaman seguir con la escolarización «irregular» hasta que se aclare

La Asociación de Madres y Padres del colegio La Monsina, quiere seguir con la escolarización «irregular» en el centro de Callosa de Segura hasta que se resuelva con una autorización para impartir Primaria. Como ya publicó INFORMACIÓN, la conselleria solo se la ha dado al centro privado para Infantil, lo que no ha impedido que a día de hoy tenga alumnos hasta en quinto de Primaria. Precisamente cuando alguna familia intentó el traslado de expediente es cuando desde el centro receptor les notificó que La Monsina no aceptaban el certificar esos estudios. Los padres, ante todo, quieren soluciones y consideran que ha habido dejadez por Educación.

«La conselleria reconoce en informes y declaraciones a la prensa de resaltar las del secretario autonómico, Miguel Soler, que declaraba que conocía la situación desde marzo de 2021 pero la Dirección Territorial no se puso en contacto con las familias hasta el 13 de octubre. Educación era conocedora de la inexistencia de la autorización definitiva para impartir Primaria desde febrero 2021, permitiendo la continuidad y finalización del curso 2020/2021 sin ningún tipo de requisito administrativo al centro, ni aviso a las familias. Además, consienten la matriculación de los alumnos del mismo ciclo para 2021/2022 con normalidad», aseguran en una nota.

Los padres añaden que «el ciclo de Primaria se lleva impartiendo desde hace 5 años. Que en el mismo se han recibido periódicamente visitas de inspectores de Educación, que a toda luz eran igualmente conocedores de que la autorización definitiva depende principalmente de la finalización del edificio que desde finales del 2019 se encuentra en construcción. Además, los alumnos vienen participando en las actividades escolares organizadas por el Ayuntamiento con normalidad». Añaden que «nunca hemos ido por la puerta de atrás. No es hasta noviembre de 2021 cuando la administración informa oficialmente a las familias de los alumnos de Primaria de la “escolarización irregular” de nuestros hijos. Por parte de la Dirección Territorial se procede a remitir a los ayuntamientos de residencia de los alumnos una resolución informando de dicha irregularidad concluyendo que nuestros hijos «no están escolarizados en un centro que cuente con la preceptiva autorización para impartir primaria». Los padres añaden que «sorprende igualmente ver como una misma resolución se modifica en 13 versiones, pero coincidiendo en la amenaza velada a los tutores sobre apertura de expedientes por absentismo escolar. Insinuar, ni siquiera mínimanente, que nuestros hijos se encuentran en situación de absentismo escolar, contradice rotundamente la realidad diaria, pero es que además contradice la propia resolución que los considera escolarizados. Consideramos desproporcionadas, arbitrarias y a toda luz injustas, las medidas propuestas y adoptadas por parte de la conselleria que derivan en que los únicos afectados de esta situación sean los menores y sus familias, olvidándose así de defender el interés principal y superior. Nos negamos en rotundo a ‘reubicar’ a nuestros hijos en otros centros, públicos o no, a mitad de curso y en un plazo de 15 días».

«Nuestros hijos no están en un colegio fantasma»

Los padres añaden que «nuestros hijos no están escolarizados en un colegio fantasma, ni somos irresponsables por tenerlos allí. No nos hemos escondido nunca. Somos terceros de buena fe que hemos confiado en la apariencia total de legalidad. Si se nos quiere culpar de algo, que se nos culpe de no ceder ante las presiones que llevamos sufriendo más de dos semanas por parte de la conselleria y las administraciones competentes».