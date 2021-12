Polémica por rechazar el Ayuntamiento de Orihuela una subvención para libros porque parte deben ser en valenciano

La concejala socialista Patricia Menárguez tacha de "inexplicable" que el Ayuntamiento de Orihuela se niegue, en su opinión, a pedir una subvención para la adquisición de material bibliográfico y agencias de lectura públicas de las entidades locales de la Comunidad Valenciana convocada por la Generalitat para 2021 porque exige que el 30% de la adquisición sea de obras en lengua valenciana. El PSOE cuestiona que desde el área de Cultura se "haya preferido hacer una modificación presupuestaria que tuvo que pasar por pleno por importe de 10.000 euros antes de solicitar la subvención que desde Conselleria hubiese supuesto costear el 80% del importe por la adquisición de libros". Los socialistas aseguran que han preguntado a los técnicos municipales sobre esta ayuda "y el único motivo que alegan es que se decidió no pedirla porque se exigía que un 30% fuese en valenciano", según la concejala.

Sobre este extremo la concejala de Cultura, Mar Ezcurra (Ciudadanos), ha aclarado que la modificación de crédito, que el PSOE también amparó con su voto, se hubiera solicitado igualmente puesto que la biblioteca lleva a cabo renovación de fondos de forma periódica y en función de la demanda que detecta el personal de este servicio público. "Adquirimos libros, revistas y publicaciones de todo tipo, en función también de lo que solicitan distintos sectores, como colegios, institutos,opositores.... Tenemos puntos de lectura violeta feminista y LGTBI y la biblioteca María Moliner también la consultan usuarios de otros municipios, porque cuenta con referencias que no tienen otras bibliotecas en la comarca, sobre todo en publicaciones periódicas actualizadas. La decisión del Ayuntamiento de no optar a la subvención tiene que ver con la demanda. Con no adquirir fondos bibliográficos que no tienen uso y destinar la aportación a recursos que se van a emplear realmente". En el caso del valenciano, señala la concejala, se limita de forma puntual a la relacionada con su aprendizaje y que solicitan los colegios y que cubrimos. "Además contamos con la colaboración de El Tempir, que aporta fondos en valenciano en buen estado y de forma gratuita". Ezcurra añade que la negativa del Ayuntamiento a solicitar la subvención -que en otros ejercicios exigía hasta el 50% de libros en valenciano- no es, a su juicio, "estar contra el valenciano. En Orihuela no se utiliza y no hay demanda. Es solo eso y necesitamos las partidas económicas para otros objetivos en la biblioteca. Solo como ejemplo: hay gram demanda de comic manga y se ha adquirido una colección".

Sin embargo, para la edil socialista "es cuanto menos incomprensible que no se pida la subvención correspondiente porque piden libros en valenciano, y sin embargo, por otro lado estén presentando una campaña junto a la Academia Valenciana de la Llengua y El Tempir poniendo en valor el Valenciano en la Vega Baja, está claro que tanto Partido Popular como Ciudadanos gobiernan y deciden en función de su estrategia política y así los únicos que salen perdiendo son los oriolanos y oriolanas".

Pese a esta mención del PSOE a la exposición de la Academia Valenciana de la Lengua, la primera de estas características en el Bajo Segura en la historia de la AVL, el Ayuntamiento de Orihuela y su equipo de gobierno han mostrado un perfil muy discreto a la hora de respaldar la muestra -el alcalde Emilio Bascuñana (PP) excusó su ausencia a la inaguración tras haberla confirmado y delegó en un concejal del gobierno del PP, aunque formalmente PP y Cs la han respaldado-.

Menárguez afirma que esta subvención se publicó a final de marzo de 2021, y la resolución en septiembre de este mismo año "la sorpresa fue que el municipio de Orihuela no aparecía ni como beneficiaria ni como solicitud rechazada y por eso preguntamos el motivo".

Desde el PSOE aseguran que mientras Orihuela se permite el lujo de rechazar el dinero público simplemente porque aquí no se habla Valenciano, municipios de la Vega Baja como Callosa de Segura reciben 2.229 euros, Cox, 1.402, Dolores , 1.200€, y Guardamar del Segura 1.557".

La concejala socialista subrayó que la modificación de crédito extraordinario en el pleno era entre otras la adquisición de libros para la biblioteca pública María Moliner por importe de 10.000€ "demuestra que el Ayuntamiento si tenía necesidad de adquirir más libros y sin embargo ha optado por esta manera de financiarlo antes que pedir la subvención con un argumento que queda totalmente desmentido al ver en los presupuestos aportados al expediente, que también se han adquirido diccionarios y publicaciones en valenciano".