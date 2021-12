Obispos vascos

Si mis cuentas y los datos que poseo no me fallan, transcurren trescientos cincuenta y seis años y dos meses desde que el primer obispo de Orihuela, el burgalés Gregorio Gallo, que había sido nombrado por Felipe II para dicha Sede, el 14 de julio de dos años antes; hasta que nuestra Diócesis pasaba a ser regida por un sacerdote nacido en el País Vasco, el cual vino a ocupar el trigésimo lugar en el Episcopologio oriolano.

En ese lapso temporal, se van sucediendo eclesiásticos valencianos, en su mayor parte, algunos catalán, cántabro, leonés, madrileño, sevillano, murciano, cordobés y napolitano. Así como, dos mallorquines, cordobeses y asturianos, y dos oriolanos, concretamente Juan García Artés, en el siglo XVII y José de la Torre y Orumbella, en la primera década de la siguiente centuria.

El 18 de enero de 1923, tomaba posesión Francisco Javier Irastorza y Loinaz, nacido en San Sebastián y llegaba a la Diócesis oriolana tras haber sido obispo prior de Dora y de las Órdenes Militares, en la provincia de Ciudad Real. Al principio de su Pontificado en Orihuela se llevó a cabo la bendición del nuevo canal de Riegos de Levante, que fue inaugurado por el Rey Alfonso XIII. Debido a problemas de salud, en 1935, la Santa Sede le dispensó por dos años de la residencia episcopal, y el 12 de septiembre de dicho año fue nombrado como administrador apostólico, el doctoral de la Catedral de Guadix, Juan de Dios Ponce y Pozo. Tras la Guerra Civil, el prelado Irastorza volvió a reintegrarse en su Sede, la cual rigió hasta que el 29 de diciembre de 1943, falleció en San Sebastián, siendo su cuerpo trasladado a Orihuela e inhumado en la cripta de la que era entonces capilla de San Pedro (actualmente del Nazareno) de la Catedral de Orihuela. Es de reseñar que durante su Pontificado, dentro del Cabildo Catedral formaban parte, José María Alcaraz Alenda que fue preconizado como obispo de Badajoz; Luis Almarcha Hernández, después obispo de León; José García Goldáraz, luego obispo de Orihuela y arzobispo de Valladolid y José Bascuñana Llópez que, posteriormente ocupó las Sedes de Ciudad Rodrigo y de Solsona.

El tercero de ellos fue colaborador del obispo Irastorza en su etapa de Ciudad Real, acompañándolo a Orihuela, donde obtuvo la canonjía doctoral. Tras ocupar la Secretaría del Tribunal de la Rota y ser asesor de la Nunciatura, fue preconizado como obispo de Orihuela el 10 de agosto de 1944, haciendo su entrada en la Capital de la Diócesis el 11 de febrero del año siguiente.

Los niños de aquella época tenemos un grato recuerdo del obispo García Goldáraz, ya que cuando lo veíamos por la calle nos tendía su mano para besarle el anillo, generalmente dando una «vuelta a los puentes» o por los Andenes en compañía de los canónigos Modesto Diez Zudaire y Jesús Imaz Urcola. Recordamos el verlo dar algún puntapié a un balón al encontrase algún grupo de niños jugando al fútbol o sacar a algún bebé de su cochecito para darle un beso y bendecirlo al detenerse la madre a saludarlo.

Don José fue un hombre afable, y revivo. El hecho es que cuando supe que se iba de Orihuela hacia Valladolid, para ocupar su Sede Arzobispal para la que había sido nombrado el 27 de agosto de 1953, le dije a mi padre que quería despedirme del Señor obispo. Tenía entonces siete años y mi padre me pidió una audiencia en Palacio. Al llegar al mismo acompañado por él, el sacerdote Leopoldo Hernández Amorós, familiar del obispo, le dijo que él no entraba, ya que la audiencia era sólo para el niño. El prelado me recibió en su despacho. Estuvimos hablando no recuerdo sobre qué y ni cuánto tiempo, y me regaló una biografía de San Juan de Dios que después de casi siete décadas aún conservo. Así mismo, no me olvidaba en la felicitación navideña a mi padre todos los años.

Creo que es una muestra de la sencillez de este hombre que supo ganarse a Orihuela, la cual dejaba un 17 de noviembre para marchar a Valladolid. Sin embargo, muchas veces lo vimos regresar a nuestra ciudad, en momentos importantes para ella.

Desde aquel lejano 1953, hasta la fecha, la presencia de otro obispo vasco se ha hecho de esperar, y tras García Goldáraz, fueron Pablo Barrachina y Estevan de Jérica, Francisco Álvarez Martínez (luego arzobispo de Toledo y Cardenal) de Llaneras (Asturias), Victorio Oliver Domingo de Mezquita de Jarque (Teruel), Rafael Palmero Ramos de Morales del Rey (Zamora) y Jesús Murgui Soriano. Este último, valenciano, que será sustituido por un nuevo obispo vasco, natural de San Sebastián, desde cuya Diócesis arribará a Orihuela: José Ignacio Munilla Aguirre, al que deseo los mejores aciertos y venturas, en favor la Diócesis Orihuela-Alicante.