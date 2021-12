La huerta más tradicional de Orihuela se moderniza con el riego por goteo sin combustible

A pesar de que las urbanizaciones han ido comiendo terreno, la huerta tradicional en Orihuela resiste con 78.000 tahúllas (8.720 hectáreas) de cultivos. La acequia de las Puertas de Murcia lo hace a base de modernizarse. El próximo viernes sus regantes celebrarán una asamblea general extraordinaria para aprobar la instalación de placas solares fotovoltaicas para el suministro de energía del riego por goteo. Fue la única en implantar este sistema de ahorro de agua a través de 76 kilómetros de tuberías, una obra que inició el Ministerio en 2007 con una inversión de 5,6 millones de euros. «Fuimos los primeros en toda la Vega Baja», recuerda el síndico José Villargordo, que representa a los pequeños agricultores de las 6.000 tahúllas (670 hectáreas) repletas de cítricos y de una gran variedad de hortalizas y verduras. Y ahora vuelven a ser pioneros, para sobrevivir.

Para regar tienen que elevar el agua tres veces a través de seis motores de gran potencia: dos para llevar el agua de los meranchos (los sobrantes de Murcia que desembocan en el río) a la acequia que riega por inundación la mitad de los terrenos, otros dos para bombearla a las balsas (de 140.000 m) y dos más para las tierras que se alimentan por goteo. Por eso, «estamos pagando de luz 18.000 euros al mes», explica Villargordo, que sentencia: «Esto es una ruina. No podemos seguir así. Con los costes de energía no nos queda más remedio que buscar alternativas. Si no se ponen las placas solares, hay que cerrar el quiosco».

El proyecto, que estima que reducirá ese gasto a la mitad, se ejecutará en primer lugar en el sector del riego por goteo y continuará después en los motores del merancho. Esta primera fase les costará 250.000 euros. En la asamblea decidirán la forma de pago, bien con una derrama o con financiación, mientras no se percibe la subvención que van a solicitar a Conselleria o mediante fondos europeos.

La instalación, que ocupará una superficie de 3.000 m, «comenzará a principios de año y estará lista en 15 días», afirma Villargordo. En su opinión, es una solución de futuro entre tanto varapalo. A los elevados costes se suma un importante desembolso en la reparación de las tuberías. «Las averías nos comen, porque se realizó una instalación floja», prosigue quien en sus tres años como síndico ha impulsado una reforma para reforzar algunos tramos de la red. No obstante, continúa, gracias a eso «nadie aprovecha más el agua que nosotros», incluso «la que sobra del sistema por inundación vuelve al río», argumenta. Sin olvidar los estragos de la DANA, que afectó especialmente a la huerta de la acequia de las Puertas de Murcia.

«El agricultor se merece un homenaje», porque no se entiende «cómo resiste aún», dice Villargordo, que, a sus 70 años, tiene unos 3.000 naranjos repartidos en 50.000 m. A pie de finca señala una caja: «Cuesta unos 0,12 céntimos el kilo». Mientras, indica, «llegan barcos con productos cargados de pesticidas de Sudáfrica y Marruecos». «La tierra no te da», lamenta. Le dan ganas de «echar una carrera y no volver».