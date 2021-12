Los Verdes proponen al Ayuntamiento de Torrevieja que habilite un punto de gestión del pasaporte Covid

Los Verdes de Torrevieja han propuesto al equipo de gobierno poner en marcha un punto de gestión del pasaporte Covid-19 municipal para que muchos ciudadanos que tienen que realizar el trámite con la administración en nuestro municipio y no disponen de medios necesarios como conexión a Internet, ordenador, impresora o escáner, puedan llevarlo a cabo con todo tipo de facilidades.

"Conocedores del gran número de familias que se encuentran en esta situación", Los Verdes de Torrevieja proponen dar soluciones a estas familias y ayudar de esta manera a descongestionar la gestión en los centros de salud para prevenir aglomeraciones con usuarios que requieran hacer otros trámites.

Con esta iniciativa, Torrevieja se sumaría a otras ciudades de la Comunidad Valenciana como El Campello, València o Elche que ya ofrecen esta ayuda para que las personas de edad avanzada o en riesgo de vulnerabilidad puedan descargar el certificado que entró en vigor el sábado 4 de diciembre y ayudarles a superar la brecha digital.

Israel Muñoz, portavoz de Los Verdes de Torrevieja, asegura que “hay personas en diversas situaciones de vulnerabilidad, así como mayores que no manejan las nuevas tecnologías y no tienen familiares o conocidos en la zona que puedan realizarles esta gestión, además, no todo el mundo dispone de medios tecnológicos en sus hogares”.