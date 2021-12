El Consell suspende un año los proyectos en suelo no urbano en toda la Vega Baja

Con seis meses de retraso sobre el anuncio inicial de la Conselleria de Territorio, la Generalitat acaba de someter a participación pública por tres meses la versión inicial del Plan de Acción Territorial (PAT) de la comarca de La Vega Baja del Segura. La primera implicación de la decisión publicada ayer en el DOGV es la de que se suspenden en los suelos «en situación básica rural del ámbito del plan, por periodo máximo de un año prorrogable por otro». El PAT, el primero de sus características para toda una comarca conde la Comunidad tiene como objetivo consolidar una infraestructura verde, «como sustrato territorial, que permita conservar y poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio» sobre todo en torno a la huerta tradicional, sierra Escalona, las sierras del interior y el espacio litoral. También desarrollar la ocupación del territorio de «forma racional y con mejoras en la calidad urbana, la eficiencia económica» y la prestación de servicios; además de «diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas que permitan la mejora de la competitividad» de la zona.

Se trata de un documento a consulta complejo, con docenas de archivos. También muy genérico a la hora de fijar medidas y con una memoria económica de desarrollo del plan incluida con calzador tras el precedente judicial del Pativel, que se limita a calcular qué presupuesto va a invertir el Consell en la comarca hasta 2042 en función de que en ella residen 380.000 vecinos. Además, esa misma memoria, se desentiende por completo de las posibles reclamaciones patrimoniales derivadas de las propuestas de desclasificación de suelos planteadas en el propio PAT.

Pero inicialmente se deduce que la Generalitat no renuncia a esas desclasificaciones en numerosos municipios con planes, sobre todo de vivienda turística residencial, que considera incompatibles con el futuro del Bajo Segura y para los que propone directamente su anulación - «extinción»- con el objetivo de «corregir las tendencias urbanas insostenibles que menoscaban la eficiencia del territorio en términos de retorno en forma de servicios ecosistémicos o de uso no racional del suelo», dice el texto.

Lo hace en el documento de "análisis de compatibilidad de los sectores de suelos urbanizables con el PAT". Atendiendo a criterios como el de adecuación de los proyectos al modelo del PAT de infraestructura verde, y su inducción -negativa- a la conurbación o la dispersión en urbanizaciones aisladas y el crecimiento expansivo.

Entre los que figuran en esta «propuesta de extinción de la clasificación como sector de suelo urbanizable» (sic), para los que se propone su integración en el suelo no urbanizable figuran, solo a modo de ejemplo, dos grandes sectores sin desarrollar en el interior de Orihuela Costa: el PAU-5 con 142 hectáreas por su gran impacto en el Paisaje Protegido de Sierra Escalona, con suelo forestal del barranco del Lobo, junto a San Miguel de Salinas; y el PAU-9, conocido como El Garbanzuelo, con otras 156, junto a la conurbanción de Torrevieja en Los Balcones. Los redactores del plan advierten que Orihuela Costa ya ha superado sobradamente las limitaciones de crecimiento fijadas en la legislación urbanística europea, estatal y autonómica. Algo que ya apuntaba el nuevo plan general que iba a sustituir el de 1990 y que el Ayuntamiento decidió no tramitar finalmente tras invertir más de 700.000 euros.

Municipios

También se excluiría El Campo-El Estaño de Guardamar del Segura sobre 101 hectáreas -pese a que existen acuerdos entre el actual gobierno local y el promotor para desarrollarlo-; o la urbanización en medio de la huerta tradicional de Granja de Rocamora del Monecillo y que ocuparía más de 80 hectáreas, equivalentes al actual casco urbano del municipio. Y se incluyen suelos industriales. Es el caso del ZSO-3, pegado a la una de las mayores fábricas de autobaterías de Europa en Guardamar o los PAU 16 y 17 de Orihuela, 20 hectáreas para ampliación del polígono Puente Alto, que quedaron anegadas bajo un metro de agua en la DANA de 2019. En los tres casos se alerta del elevadísimo riesgo de inundación. Y también aparecen para su anulación otros planeamientos más reducidos en Callosa de Segura (SN-7,SN-11 y SN-8); S-2 Industrial de Daya Vieja (25 hectáreas); el S-VI de Benijófar; los SUZD R2 y SUZP R4 de Redován; el SUR-6 y SUR6 Norte de Formentera de Segura; o el D8 de Bigastro. En la mayoría de casos son propuestas urbanísticas antiguas, que no terminan de arrancar y que reproducen el mismo modelo de crecimiento urbanístico del boom inmobiliario de los 90 y la primera mitad de los años 2000. Para todas estas propuestas el plan considera que existe un «margen de maniobra» alto a la hora de intentar su desclasificación porque no cuentan con ordenación pormenorizada establecida, ni con PAI adjudicado y no existen muchas construcciones o actividades previas.

Además de esta propuesta de exclusión, el documento plantea distintos grados de modificación de otros tantos planes que no son del todo compatibles con el PAT de la Vega Baja, aunque los propios técnicos expresan sus dudas de que puedan modificarse. Es el caso de grandes proyectos que cuentan con instrumentos de planeamiento aprobados como es el caso de macrourbanización de La Hoya en Torrevieja -7.000 viviendas- o el polémico residencial de Cala La Mosca -Alameda del Mar, en Orihuela Costa.

La Generalitat trabaja en este documento del PAT desde diciembre de 2018. Los grupos conservacionistas han cuestionado que la Generalitat anunciara como inminente la publicación del documento para el pasado verano pero que se haya retrasado hasta ayer. Algo que atribuyen a las supuestas presiones del lobby empresarial de la construcción turístico residencial y los ayuntamientos- tras conocer las presentaciones realizadas por los técnicos en julio el contenido del PAT-, en especial los costeros y de segunda línea, que siguen basando su economía en la extensión de las áreas residenciales, el empleo que genera en el momento de la construcción, y la recaudación del impuesto sobre las construcciones, IBI e impuesto plusvalías, que en algunos casos suman hasta el 50 % de los ingresos corrientes de sus presupuestos.