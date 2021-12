Gaudeamus Igitur

Hay un viejo refrán, totalmente ajustado a la razón, que dice: «Algo tendrá el agua cuando la bendicen». Pero claro está, todas estas cosas que se apoyan en la razón y que, por ende, se aplican taxativamente a la lógica analítica, no se pueden plantear con soluciones partidistas, ni aprovechadas, por aquellos que utilizan el descuido o la incompetencia, de algunos que están acostumbrados a jugar con lo que no es suyo. Como se diría en la huerta de la Vega Baja: «Cada cual que arree con lo que tiene y que deje a los demás quietesicos».

Al parecer, nuestros vecinos de Elche, como siempre, van hurgando en todo aquello que no tienen, ni jamás han tenido, para apropiárselo y aumentar ese inventario de rapiñas sin lógica ni justificación alguna. Parece ser que han olvidado la procedencia de la mayoría de su población, hoy formada por aquellos emigrantes de la Vega Baja del Segura, cuando se produjo la industrialización de Elche y que sólo tenía ocho talleres de alpargateros y una población muy diseminada por el campo.

Nos están bombardeando con la autoría del «Arroz y Costra», algo totalmente ridículo y que no tiene discusión alguna, ya que Elche conoce este plato, gracias a esa inmigración que llegó allí desde Orihuela y la Vega Baja del Segura. Nos quisieron bombardear con la «Granada Mollar», que bien es sabida su procedencia de Albatera. Nos querían empujar con la Semana Santa y al final sólo consiguieron la Declaración de ITI para su Procesión de Las Palmas, pero nunca con su Semana Santa, que no tiene comparación con la de Orihuela. Ahora toca con la Universidad, cuando ya se creía que las aguas estaban amansadas, sale la vieja reivindicación del catedrático Don Justo Medrano Heredia, natural de Tánger como incitando a retomar esa autoría de la Universidad Miguel Hernández, para Elche y olvidémonos de Orihuela y del mundo entero.

Para que lo sepan nuestros vecinos, cuando Elche era un minúsculo renglón en la Península Ibérica, en 1569, el Papa Pío V erigió la UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE ORIHUELA. Por esta razón y por otras muchas de carácter legal, que no sentimental, Orihuela es sede universitaria, mucho, muchísimo antes que pudiera soñarlo la ciudad de las palmeras, que, por cierto, en Orihuela también tenemos un palmeral calificado como el «Segundo más importante de Europa» con más de 600.000 metros cuadrados, cuyo paraje está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Ya está bien. Dentro de poco nos encontraremos con la noticia de que la tan discutida Dama de Elche (que no es de Elche sino de La Alcudia), es la transfiguración pétrea de Doña Hermenegilda Eugenia «Armengola» heroína de la Reconquista de Orihuela. Mientras tanto, esta ciudad tan vetusta y tan llena de Historia Antigua, ha sufrido y sigue sufriendo la rapiña de aquellos que, al no poseer un pasado histórico de referencia, les viene más cómodo apropiarse del de los demás (El Libro de los Repartimientos, el Oriol, el Libro de Privilegios etc.…) y utilizar aquella frase de: «Tú arrambla, que algo quedará».

Miguel Hernández fue un poeta oriolano, cuyas circunstancias y paso por la vida, no vamos a discutir ahora, pues habría opiniones y gustos para todos («Miguel Hernández entre mitos y flautas») pero de lo que no hay ninguna duda es que la denominación de la Universidad se concibió con el acrónimo UMH (Universidad Miguel Hernández, añadiéndole de Elche). No cabe modificar su acrónimo a UMHE para definir que es de Elche, ni tampoco hacerlo repetitivo, cuando los campus están en otras localidades. Creo que eso es, como se suele decir: «llover sobre mojado».

Así es que me remito otra vez a la razón que nos da la Lógica Analítica y dejemos las cosas como están, ahora bien, dotemos a los diferentes campus universitarios de la UMH de todo aquello en lo que sean deficitarios, puesto que al fin y a la postre, la educación y la formación de nuestros jóvenes, ha de ser el motor que mueva nuestro país. Lo demás, no son más que intentos de salir en la foto.