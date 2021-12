Los oriolanos están cada vez más concienciados con el medio ambiente y eso se refleja en los datos de recogida selectiva de basura del municipio. No obstante, es en estas fechas festivas que se acercan cuando se genera casi la quinta parte de todo el papel/cartón y envases que se desecha en todo el año, especialmente los días después de Navidad y Reyes. Y eso se denota tristemente en las calles de Orihuela.

En limpieza viaria, este año el municipio apuesta por la reducción de estos residuos. Si se consigue generar menos basura, menos residuos, se estará contribuyendo en la protección y cuidado de nuestro planeta. “Es un error pensar que generar basura no es problemático porque después reciclamos. Ya sabemos que reciclar no es suficiente y que hay que intentar modificar el consumo y hábitos para que esos residuos no lleguen ni a generarse”, afirma Dámaso Aparicio, concejal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Orihuela.

La Navidad es un momento de muchísimas compras y, por lo tanto, un momento ideal para intentar ser más sostenibles. Desde la concejalía de Limpieza Viaria oriolana animan a los ciudadanos a que aprovechen estas fiestas navideñas para que los más pequeños se conciencien de la importancia de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) y aprendan a cuidar el planeta del mañana. «El mejor residuo es el que no se genera», declara Dámaso Aparicio.

Consejos para no generar tantos residuos

Desde el consistorio ofrecen algunos consejos para reducir los residuos en estas fechas tan señaladas:

1. Elimina de tus planes las «vajillas» de plástico, que tardan cientos de años en degradarse. Es mucho más sostenible utilizar la vajilla que podemos lavar, y evitar generar residuos que sobrevivirán.

2. Encontrar en los supermercados envases reutilizables es casi misión imposible. En tiendas artesanas o mercados será mucho más fácil encontrarlos. También realizar tus compras en el comercio de proximidad facilitará la reducción de cajas y embalajes inservibles.

3. Evita envolver los regalos, protagonistas con diferencia estos días con metros y metros de papeles que después no se podrán reutilizar. Sustitúyelos por bolsas reutilizables, sacos de yute, o similares, son bonitas y es una opción mucho más sostenible.

«Las cifras conseguidas en los últimos años se refuerzan con las distintas campañas y acciones de concienciación que desde Limpieza Viaria se vienen realizando y, aunque los datos son muy positivos, siempre se pueden mejorar. Para ello es necesaria una mayor implicación ciudadana con el fin de reducir el consumo de estos residuos, reutilizarlos al máximo, y cuando esto ya no es posible, reciclarlos. Esto repercutirá en un mayor ahorro en las arcas municipales al percibir ingresos por este tipo de residuo en lugar de pagar por su tratamiento y eliminación en vertedero. En este sentido es muy importante tener en cuenta que la Navidad dura días. Pero hay basura que tarda 300 años en degradarse», explica Aparicio.