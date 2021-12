El PP de Torrevieja aprueba este mes en el pleno los rascacielos de Baraka en Doña Sinforosa con el informe en contra de Costas

La jefa del Servicio Provincial de Costas, Rosa de los Ríos Jimeno, ha advertido al Ayuntamiento de Torrevieja que el proyecto de rascacielos de las Torres Baraka -dos edificios sobre 32.000 metros cuadrados de 26 plantas, 82 metros de altura y tres sótanos- en la playa del Acequión carece de informe favorable de este organismo del Ministerio de Transición Ecológica e incumple la ley de Costas. Y subraya que el proyecto constituiría "una clara pantalla arquitectónica y una acumulación (de volúmenes) discordante con el entorno", en un suelo, que aunque urbano, está afectado por la ley de Costas y la protección del dominio público terrestre.

Grupo Baraka asegura que realizará una inversión de 60 millones de euros, según la información comercial de la empresa, que rebaja a 30 en el informe de viabilidad del proyecto -la documentación oficial de este planeamiento-. El objetivo es construir más de 130 viviendas y 250 apartamentos turísticos. El precio por metro cuadrado del ático alcanzará los 7.000 euros.

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) tiene previsto este jueves en comisión de Urbanismo, presidida por el alcalde y concejal de Urbanismo, Eduardo Dolón, y la próxima semana, en el último pleno ordinario del año aprobar el estudio de detalle de este proyecto del Grupo Baraka, dirigido por el controvertido empresario oriolano-murciano Trinitario Casanova. Los informes de los funcionarios de los servicios técnicos Ayuntamiento que avalan el proyecto aseguran que el informe de Costas "no es vinculante" y que el suelo es urbano antes de la aprobación de la ley de Costas en 1988.En el momento que obtenga el visto bueno de la mayoría absoluta del PP la promotora podrá presentar el proyecto de urbanización y pedir licencia de obra.

El de las Torres Baraka -bautizado inicialmente como Torres Sinforosa- es un proyecto polémico. Es el más avanzado en tramitación de los cuatro proyectos que contemplan 18 rascacielos en distintas parcelas de primera línea litoral de Torrevieja y que modificarán el paisaje urbano con edificios que triplican en altura a los más elevados de la trama urbana de la ciudad. También lo es por sus previsiones de integrar -usurpar según la oposición- y transformar los 6.000 metros cuadrados del emblemático jardín de Doña Sinforosa, situado entre los futuros rascacielos y la playa, a los intereses comerciales de la promotora. Con cambios que pasan por talar árboles de gran porte porque rompen la perspectiva al mar de los futuros compradores de pisos -pinos, eucaliptos y palmeras- o la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas. Modificaciones que Grupo Baraka defiende como mejoras del espacio verde porque se suprime el vallado perimetral y se da continuidad al peatonal entre las torres -con una planta baja comercial- y la playa del Acequión.

El nuevo estudio de detalle de esta Área de Reparto 81 fue elaborado por Baraka a instancias de los servicios técnicos municipales "para definir con mayor grado de detalle las conexiones para su adecuada integración en la trama urbana existente", tras desvelarse a finales de 2020 las previsiones de la constructora para el parque de Doña Sinforosa y la presentación de docenas de alegaciones al proyecto, por parte de particulares, partidos políticos y colectivos conservacionistas. En total se han realizado tres exposiciones al público de este instrumento de planeamiento. La última obligada por la presión social suscitada por el impacto de las torres en la zona verde y el espacio urbano. Las torres ya cuentan con evaluación ambiental estratégica favorable.

Pero estos cambios no han atendido las advertencias del Servicio Provincial de Costas sobre las deficiencias a subsanar en el ámbito de la afección dle proyecto a la ley de Costas. Costas concluye en su informe que esta nueva "versión del instrumento sigue aún sin subsanar, básicamente en lo relativo al cumplimiento del artículo 30 de la ley de Costas, lo que impide la emisión de un informe favorable". En el mismo documento, que forma parte del expediente público de tramitación del plan, Costas, pide al Ayuntamiento que "antes de la aprobación definitiva (del estudio de detalle) -prevista la semana que viene- deberá procederse a la subsanación de los aspectos señalados y a la remisión de nuevo del expediente completo al Servicio Provincial de Costas". Algo que el equipo de gobierno del Partido Popular no va a cumplir.

Costas advierte que el nuevo estudio de detalle es idéntico al anterior en materia de Costas sin "ninguna modificación reseñable", ni la subsanación de las deficiencias detectadas desde que comenzó a tramitarse el proyecto en 22 de junio de 2016. Señala que la promoción en primera línea de playa afecta a una parcela urbana sin construir, dentro de las zonas de servidumbre de tránsito y protección y en toda su superficie, en la de influencia de la ley de Costas. Las dos torres están unidas en el subsuelo por aparcamiento subterráneo de dos plantas. Parking que "llegaría hasta el mismo límite interior de la zona de servidumbre de protección", advierte Costas. Extremo este último del que no ha llegado a informar el Ayuntamiento.

La modificación del PGOU

El Ministerio de Transición Ecológica explica que todo el entorno circundante de la parcela se encuentra actualmente edificado con una altura predominante seis plantas, con casos puntuales de once. El informe de Costas realiza tres objeciones importantes a la promoción de Baraka que no han sido subsanados. En primer lugar recuerda que la modificación puntual número 52 del Plan General de Torrevieja aprobada en 2010, que avala la construcción en altura en esta y otras parcelas situadas en primera línea del término municipal, se validó sin el informe favorable de Costas. "En la nueva documentación aportada por el Ayuntamiento no se hace mención alguna a esta cuestión ni la intenta justificar, por lo que permanece pendiente de subsanar". El Ayuntamiento mantiene que en la tramitación de aquella modificación, impulsada durante los dos últimos mandatos de Pedro Hernández Mateo como alcalde, el municipio pidió informe sectorial a Costas pero la administración no respondió. Es decir, no hay informe porque Costas no respondió en ese momento.

En segundo lugar, Costas asegura que el Ayuntamiento no ha justificado el cumplimiento del artículo 30 de la ley de Costas ¿Qué dice ese artículo? Que las construcciones en zonas urbanizables afectadas por la ley de Costas deberán evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal para proteger el dominio público marítimo terrestre. Algo que las Torres Baraka incumplen porque su volumen en altura triplica al de los edificios de su entorno -seis alturas frente a 26- en la primera línea del barrio del Acequión junto a su playa urbana del puerto de Torrevieja. El Ayuntamiento insiste en que es innecesario justificar el cumplimiento de este artículo al tratarse de suelo clasificado como urbano desde antes de entrar en vigor la ley de Costas de 1988. Y corrobora esta calificación con un informe de la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat. Sin embargo, Costas reitera que la exención al cumplimiento del artículo 30 se limita a parcelas ya consolidadas -ya levantadas con edificios- antes de 1988, y la proyectada no está construida y afecta en toda su superficie a la zona de influencia de la ley de Costas.

En su tercera objeción, Costas anticipa que el hecho de la tipología volumétrica "defendida" por el Ayuntamiento y el promotor sea en altura "constituiría una clara pantalla arquitectónica y una acumulación discordante con el entorno". En este sentido el área de Urbanismo tira de jurisprudencia y asegura que los informes de Costas "no son vinculantes en lo relativo a la zona de influencia (de la ley de Costas) en suelo urbano, ya que la preexistencia de la clasificación de suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas impide la aplicación de su artículo 30 y que el carácter vinculante del informe de Costas sólo es admisible cuando se refiera a asuntos de competencia propia del Estado".