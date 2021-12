El PP admite que la Diócesis debe dejar el suelo que ocupa en Santo Domingo si no plantea soluciones

El concejal de Patrimonio, Rafael Almagro (PP) ha admitido que el Obispado tendrá que realizar una nueva propuesta de permuta al Ayuntamiento «o se hará efectiva la orden de desalojo, que se llevaría a cabo a final de curso si no hay voluntad de acuerdo». La Diócesis de Orihuela-Alicante, la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo en virtud en 1999 por el que el Ayuntamiento cedió al Obispado parcelas a condición de que, en el plazo de cinco años, éste construyera aulas y dependencias del Colegio Santo Domingo que, además, sirvieran para actividades de extensión universitaria. Algo que no se cumplió. Una sentencia obliga al obispado ahora a restituir ese suelo.

Almagro es partidario de volver a retomar la propuesta de la Diócesis de compensar al Ayuntamiento ese suelo con la entrega de la iglesia de San Agustín al municipio, porque «si no se va a caer». La tasación que se realizó en 2018 valoró el inmueble en 623.415 euros. Almagro explica que se tuvo en cuenta el valor del suelo, en pleno centro, y se descontaron 2 millones puesto que hay que rehabilitarla. Reconoce que es «un caramelo envenedado», porque supondría un desembolso de entre tres y cuatro millones, aunque «el Ayuntamiento no asumiría todo el coste». En este sentido recuerda que el Consell ya en junio de 2020, en el informe «La cultura como elemento de progreso en la Vega Baja» recomienda al Ayuntamiento que «retome con el Obispado el acuerdo para que la iglesia de San Agustín pase a titularidad municipal, para su rehabilitación y posterior utilización como centro cultural». Un acuerdo que Ciudadanos, que gestiona el área de Urbanismo, no ve nada claro.

Por su parte, Cambiemos Orihuela anunció ayer que elevará al pleno del jueves 30 de diciembre una moción para la «restauración de la legalidad y recuperación del carácter público de terrenos municipales ocupados por el Obispado». Sobre todo las parcelas ubicadas en la avenida Doctor García Rogel y que, a fecha de hoy, están valladas y ocupadas «de forma privada por el Colegio Diocesano Santo Domingo». El concejal de Cambiemos, Carlos Bernabé, esta situación es de «clara y manifiesta ilegalidad, dado que el Obispado ocupó esas parcelas de forma irregular y a sabiendas». Lo que sucedió, recuerda Bernabé, es que «el Obispado, como es típico en sus dinámicas de especulación inmobiliaria, incumplió el acuerdo y, para colmo, procedió a vallar y ocupar ilegalmente los terrenos, con la complicidad del PP, ilegalidad que pervive a fecha de hoy». Bernabé añade que, «parece que las únicas enseñanzas que el Obispado sigue de la Biblia tienen que ver con aquellos versículos que dicen «habéis hecho mi casa cueva de ladrones», porque se están especializando en apropiarse de la riqueza de la gente de Orihuela».