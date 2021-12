Los Verdes tachan de "escándalo" los rascacielos de Baraka y aseguran que "arrasará" el parque de Doña Sinforosa de Torrevieja

Los Verdes de Torrevieja asegura que el gobierno del Partido Popular (PP) va a llevar "con nocturnidad y alevosía", en fin de año y con las celebraciones navideñas, al pleno de mañana jueves la aprobación defenitiva del proyecto de rascacielos de Baraka que a su juicio "acabará arrasando uno de los últimos pulmones verdes de la ciudad tan emblemático e histórico como parque de Doña Sinforosa".

Para la formación de izquierdas "nos encontramos una vez más con que mientras se trata de distraer a la ciudadanía con cortinas de humo propias de otro tipo de épocas, se decide en despachos, a espaldas de la ciudadanía y casi sin debate público, el futuro de la ciudad" y señala que la propuesta que va a pleno este jueves "destruirá no solo la fachada al puerto, sino una de las postales paisajísticas más emblemáticas de la ciudad como es el parque de Doña Sinforosa". La promoción de Baraka de sus torres garantiza vistas al mar "desde la primera planta", algo incompatible con la actual vegetación que marca el paisaje de los jardines de Doña Sinforosa con pinos y eucaliptos de gran porte -que alcanzan una altura equivalente a seis pisos-. El proyecto de Baraka "integra" el parque eliminando la vegetación "incompatible" con sus previsiones comerciales.

El expediente llega a la sesión con el informe negativo del servicio provincial de Costas "al igual que con alegaciones aceptadas, lo cual ya indica no solamente que este proyecto viene obsoleto a su aprobación y atiende a una realidad que ya no existe y que es propia de épocas del boom inmobiliario y especulativo, sino que además es una proyecto que choca frontalmente con los deseos de la ciudadanía y con un plan de ciudad que mire hacia el futuro y no hacia un pasado teñido - a juicio de esta formación- como es el de Torrevieja, por el pelotazo, la corrupción y la destrucción del territorio".

La misma fuente advierte además que ha desaparacido del estudio de detalle, como ya avanzó INFORMACIÓN, la condición de reservar el 50% de la edificabilidad a la puesta en marcha de un hotel dentro de estas edificaciones. Estas plazas hoteleras se pretenden ahora convertir en una oferta de apartamentos turísticos, "evidenciando que Torrevieja, una vez más apuesta por un modelo que está llevando a la ruina a otras ciudades y sobre todo está provocando problemas evidentes de gentrificación y de convivencia con los vecinos y residentes de las zonas adyacentes a las grandes ofertas de este tipo".

La modificación del PGOU aprobada en 2010 sin el informe de Costas y que amparó la construcción en altura en suelos urbanos en primera línea ponía como condición esa dedicación al uso hotelero. Sin embargo el Grupo Baraka vende las torres en su web corporativa con 120 viviendas y "un uso hotelero" de 230 de apartamentos turísticos. Un tipo de alojamiento que no aparece en esa modificación del PGOU.

En opinión de Los Verdes "el Partido Popular no solo carece de un proyecto de ciudad que no pase por el pelotazo y la destrucción, sino que reniega de un debate social serio, riguroso y representativo sobre el futuro de la ciudad; evidenciándolo en este tipo de actuaciones".