El PP de Orihuela prorroga los chiringuitos contra el criterio de CS

La concejala de Contratación, Sabina Goretti Galindo (PP) resolvió «in extremis» a última hora del 31 de diciembre prorrogar el servicio de chiringuitos, hamacas y actividades náuticas de playa en Orihuela Costa a Chiringuitos del Sol hasta que se adjudique un nuevo contrato. La decisión, rubricada por la edil y el secretario general del pleno, que debía adoptarse antes de acabar el año, ha sido adoptada por el PP en contra del criterio de su socio de gobierno, Ciudadanos (Cs), que es la formación que tiene competencias sobre la gestión de Playas. Y llegó pocas horas después de que el responsable de la empresa ingresara a las arcas municipales la deuda de su canon por dos anualidades completas: 2020 y 2021 por valor aproximado de 1,3 millones de euros.

El área de Playas había notificado al contratista el 13 de diciembre que había decidido no prorrogar el contrato en función de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de València que anulaba el procedimiento de adjudicación llevado a cabo en abril de 2018, por un recurso ganado al Ayuntamiento por la empresa que quedó en segundo lugar en la baremación.

Antonio Sánchez, concejal de Cs, explicó en diciembre que los servicios jurídicos municipales -tanto el externo como el fedatario municipal- recomendaron impulsar el cese del contrato antes que la prórroga. La resolución de Goretti Galindo justifica en el interés público que se lleve a cabo la prórroga desde el punto de vista económico, turístico y de la imagen de Orihuela Costa. Señala que el «contratista había cumplido con sus obligaciones» con el pago de la deuda solo horas antes de que expirara el plazo para que el municipio pudiera prorrogarle el servicio solo desvelado ahora que se ha liquidado.

También cita el documento que el concejal del área Antonio Sánchez no había comunicado a Contratación el inicio del nuevo expediente y lo «tremendamente difícil» que va a ser que el nuevo esté listo en 2022 por la «dificultad que entraña» este tipo de contratación. Como es habitual en la gestión del día a día del Ayuntamiento el PP no ha informado públicamente de su decisión de prorrogar. El PSOE cuestionó que el gobierno local prescindiera de la empresa. En esta ocasión, el PP sí avanzó a su socio de gobierno su intención de modificar la decisión de Cs, pero la formación naranja se mantuvo en su criterio de que la empresa debía cesar para dar cumplimiento a la sentencia y que las consecuencias de la prórroga no tengan un impacto mayor en las arcas municipales, puesto que la empresa que recurrió la contracción irregular de 2018 debe ser indemnizada. Después de esa comunicación con Bascuñana los socios de gobierno del PP creían que esta vez se iba a respetar su decisión. Hasta el punto de que el área de Playas envió el día 1 a la Costa a una empresa a la que había encargado la apertura y limpieza provisional de los aseos públicos y se los encontró abiertos y así es como la concejalía de Antonio Sánchez se enteró de que el PP había optado por la prórroga. Cs va a seguir trabajando en los pliegos y en que Orihuela cuente con una nueva adjudicación este verano.