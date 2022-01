Almoradí lleva al pleno una moción contra el plurilingüismo

PP y Contigo, que forman gobierno en Almoradí, afirmaron ayer a este diario que el pleno municipal del próximo día 25 debatirá una moción de Ciudadanos para que «se garantice el derecho de los alumnos a estudiar en castellano», a pesar de que la formación naranja había emitido un comunicado lamentando que no se elevara la propuesta al pleno: «No entendemos que el equipo de gobierno haya decidido no llevar a pleno una moción tan importante para el futuro de nuestros hijos», según su portavoz, Almudena Albentosa.

El concejal popular Miguel Gascón explica que no se ha incluido en el pleno del próximo jueves al estar dedicado exclusivamente a los presupuestos, que estaba pendiente de diciembre, pero que se debatirá en el próximo. «Es ilógico no respaldar algo en lo que el PP lleva la voz cantante en la Comunidad», dice Gascón, que incluso afirma que «sin duda nuestro partido la apoyará». En la misma línea, el concejal Pepe Girona (Contigo) manifiesta que ha sido por una cuestión de plazos y muestra su coincidencia: «Una cosa es respetar que se hable el valenciano y normalizar su so y otra cuestión es la imposición», y rechaza que «se usen las lenguas como una herramienta política».

Por tanto, ambas formaciones están en consonancia con lo que defiende Albentosa con la moción: «Esta inmersión lingüística, disfrazada de normalización, no puede seguir desarrollándose en la Comunidad Valenciana». A su juicio, «las administraciones tienen el deber de garantizar la libertad de elección de los padres y madres en cualquier nivel educativo y en cualquier parte de nuestro territorio», concluye.