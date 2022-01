Torrevieja vigila las obras del parking de Mar Azul

El concejal de Actividades, Federico Alarcón (PP) ha aclarado que la empresa propietaria de 5.500 metros cuadrados en el interior de una de las fases de la urbanización Mar Azul-Eliseos Playa carece de licencia para explotar un aparcamiento de autocaravanas. Lo ha hecho ante las nuevas quejas vecinales por obras en el recinto. Alarcón explicó que el equipo de gobierno de 2015-2019 fue concediendo una serie de licencias que «si bien de forma individual podían estar correctamente concedidas su fin en conjunto parecía el de una actividad de aparcamiento de caravanas para el cual no tienen una licencia de actividad».

A finales de 2019 comenzaron a ofrecer ese servicio y el Ayuntamiento lo clausuró y precintó. La empresa acudió al juzgado que les dio la razón a la hora de poder abrir el recinto « para el uso para el que tuvieran licencia» no para su explotación como aparcamiento de autocaravanas. «Los técnicos con los que yo he hablado siguen diciendo que el suelo es incompatible» para ese uso, aunque «no es menos cierto que tienen una serie de licencias y han iniciado una serie de obras» El Ayuntamiento está comprobando ahora si las obras para las que tienen licencia se ajustan o no a lo que se ha realizado sobre el terreno. «Y en ese momento estamos ahora», aclaró el concejal de Actividades. Este diario intentó contar sin lograrlo con la versión de la empresa que estaría realizando las obras para las que tiene otorgada licencia.