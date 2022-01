Huelga de limpieza en el Hospital Vega Baja con un 71% de servicios mínimos

Después de varias protestas y ultimátums, «hasta aquí hemos llegado», explicó ayer una de las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital Vega Baja. Varias empleadas se concentraron en la puerta del centro hospitalario para reclamar condiciones de trabajo dignas y una mejora del pliego, porque, aseguraron, ya no pueden más ante una situación que arrastran desde hace diez años: «Tenemos más carga de trabajo, más metros cuadrados y menos gente en un servicio tan sensible como es la limpieza de un hospital y más en tiempos de pandemia», indicaron fuentes del comité de empresa, compuesto por Comisiones Obreras y el sindicato independiente. Así, manifestaron que han intentado por todos los medios suspender la huelga, que finalmente comenzó a las 21.00 horas, incluso con negociaciones hasta la una de la madrugada anterior. «Hemos quemado el último cartucho, pero lo que la empresa oferta no alcanza. Lo sentimos por el usuario, pero es irremediable», señalaron.

En cuanto a los servicios mínimos que deberán cumplir, les parece «excesivo» que de las 46 empleadas, de lunes a viernes, se haya establecido que serán 33 las que tengan que acudir a su puesto (un 71%). Todavía no se ha determinado para los fines de semana, cuando son 18: «Tendrán que ir todas, porque ya estamos en mínimos todo el año», apuntaron. Hasta entonces han habido varias reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes. La Conselleria de Sanidad y el delegado territorial de Ferrovial, la mercantil que se encarga del servicio, rectificaron el viernes un pliego de condiciones que no había valorado correctamente 2.877 metros cuadrados. En principio, indicaron las mismas fuentes sindicales, se calculaba que esto supondría un incremento de un 11% en la cuantía económica de la contrata; sin embargo, al final se ha concretado en un 2%, lo que supone despidos, según la empresa, aunque al mismo tiempo se ha comprometido a mantener la plantilla. «Eso ya hubiera sido el colmo, pero es que es a todas luces insuficiente», advirtieron, puesto que los despidos no eran el único motivo que les llevó a anunciar una huelga para el pasado día 10 que se pospuso confiando en llegar a un acuerdo y para dar un margen a la negociación, sobre todo después de que Sanidad asumiera una error de cálculo a la baja en cuanto a las dimensiones que tiene el centro hospitalario. «Aun así seguimos teniendo los mismos problemas, y por eso seguimos adelante», añadieron. Esto es, una falta de personal varias veces denunciada: en 2012 eran 80, ahora 64 y querían despedir a 14. Un «escenario insostenible», insistieron. Según denunciaron, tampoco se estaban cubriendo los permisos y las bajas, ahora más continuas por los contagios por covid. En este sentido, no les convence la reestructuración y designación de una plantilla flotante. Otro de los puntos sin resolver, a juicio de las empleadas, es un controvertido despido que se llevó a cabo hace poco, así como haber prescindido de un encargado permanente en el hospital, teniendo que compartirlo con los centros de salud. La única finalidad de todos estos ajustes es «el incremento de beneficios» a cambio de «unas pésimas condiciones». Al final, lamentaron, «esto solo puede hacerse a costa de dejar cosas por limpiar». A partir de ahora mantienen un pulso para hacer valer su trabajo. Hasta el momento «las protestas anteriores han caído en saco roto», pero esperan que esta vez se cumpla con lo que piden en la pancarta: «Un pliego justo y buenas condiciones».