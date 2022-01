El viaje de Munilla a Orihuela

La Diócesis Orihuela-Alicante y el Ayuntamiento oriolano están manteniendo varias reuniones para la puesta a punto de la toma de posesión del nuevo obispo. «El 12 de febrero será un día muy intenso para monseñor José Ignacio Munilla, que vivirá un protocolario e histórico ceremonial cuyos orígenes se remontan a la creación del obispado de Orihuela por parte de su primer prelado, Gregorio Gallo de Andrade, en marzo de 1566», manifestó ayer el Obispado. Los nuevos prelados llegan a la Puerta de la Olma de la ciudad a lomos de una mula blanca en un recibimiento que se encarga de organizar el Consistorio. Las entradas públicas de los obispos fueron comunes en todas las sedes episcopales españolas, pero hoy solamente se conservan en Sigüenza y Orihuela. En palabras de Gemma Ruiz y Mariano Cecilia, del Archivo Diocesano, «esta tradición es una de las manifestaciones religiosas de mayor singularidad e importancia del obispado, una secular costumbre que forma parte de la identidad de nuestro territorio y de sus habitantes».

La concejal de Festividades, Mariola Rocamora, explicó que el Ayuntamiento, como encargado de realizar los actos, está en contacto permanente con el cabildo para que «todo se desarrolle como marca la tradición y con las medidas de seguridad que requiere la situación sanitaria», a la vez que reconoció «la complejidad» que entraña diseñar el cortejo, ya que una comitiva -compuesta por miembros del cabildo catedral y de la comisión de fiestas- va a recibirlo a la ermita de San Antón y lo escoltan a caballo. Sin olvidar la dificultad de encontrar una mula blanca, un fleco que aún no está cerrado.

Antes de llegar a su destino, Munilla realizará una primera parada en Cox, donde visitará la parroquia de San Juan Bautista y el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Carmen. Después de almorzar arroz y costra, otro ritual histórico, pasará por Callosa de Segura y Redován, paradas que tienen su origen en que «el viaje del prelado a Orihuela solía ser bastante lento y tedioso, tanto por las incomodidades de los caminos como del transporte utilizado, generalmente carruajes, y por ello debía realizar numerosas paradas durante el itinerario. Por ejemplo, en el caso de Fray Andrés Balaguer su traslado se realizó por espacio de seis días pernoctando en Monforte y Albatera, deteniéndose previamente para comer en Elche y en posteriores jornadas en Redován», según los investigadores Ruiz y Cecilia.

Munilla llegará a la ermita a las 15.30 horas y a las 16.30 atravesará la Puerta de la Olma para después ir a pie por las calles más emblemáticas del casco antiguo hasta llegar a la Catedral de El Salvador y Santa María, donde a las 17.30 horas dará comienzo la celebración de la eucaristía con el rito de inicio de su ministerio episcopal. El aforo dependerá de cómo evolucionen los casos de covid. Por el momento, se está reduciendo el número de invitaciones, que serán personales y sin acompañantes, y habrá que entrar con acreditación.

Mientras, el nuevo prelado se prepara para abandonar San Sebastián tras 12 años y hace algunos guiños a su nuevo destino, que recibió con «gratitud e ilusión». Por ejemplo, ha publicado en su cuenta de Twitter una foto con el Papa Francisco, que lo recibió junto con otra veintena de obispos españoles: «Me ha dado su bendición para Orihuela-Alicante», dijo. Hace unas semanas, entre las cientos de postales navideñas que había recibido, elegía como «ganadora» una imagen con una especial carga simbólica: «Hacia Orihuela, en ti confío, montado en burrito en brazos de María y guiado por San José», manifestó.

Críticas por sus declaraciones «homófobas»

El PSOE de Orihuela ha solicitado al Ayuntamiento que no dedique fondos públicos a la jornada de bienvenida del obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y ha anunciado que sus concejales no participarán en el recibimiento ni en ningún acto en el que intervenga el nuevo prelado: «No se debe pagar con el dinero de todos una ceremonia institucional para quien ha realizado declaraciones en contra de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI», afirmaba el grupo socialista. Por su parte, Cambiemos ha presentado una moción en la que advierte de que «la designación de Munilla ha generado un evidente rechazo en amplios sectores de la sociedad oriolana, dado que son famosas y notorias las posiciones abiertamente machistas y homófobas del nuevo obispo», que, a juicio de la formación, «está marcado por el odio, el fanatismo y el rechazo a los derechos humanos». El texto, que se debate hoy en el pleno municipal, insta al gobierno local a «no participar, financiar ni colaborar institucionalmente en ninguno de los actos vinculados al nombramiento de Munilla», así como a «declarar públicamente como Ayuntamiento el rechazo a representantes de cualquier índole que proclamen discursos de odio y ataques contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI». Tras conocerse su nombramiento, también se puso en marcha una iniciativa ciudadana en la web change.org, que hasta el momento ha recabado más de 700 firmas, para pedir al alcalde Emilio Bascuñana que cancele el recibimiento «mientras no se retracte o muestre su respeto por aquellos ciudadanos (y creyentes) que por su orientación sexual se puedan haber sentido ofendidos. Un acto con honores y de este arraigo no debe mancharse con el radicalismo y la falta de respeto. No es digno de Orihuela».