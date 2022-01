Antifraude desvela que el Ayuntamiento de Callosa de Segura pagó 187.885 € al marido de la secretaria sin contrato

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha concluido en un informe de investigación que el marido de la funcionaria secretaria-interventora accidental entre 2000 y 2020 del Ayuntamiento de Callosa de Segura, facturó al Consistorio 187.885 euros por análisis del agua de la red del municipio sin amparo legal alguno. Fue entre 2002 y 2014, con encargos de hasta 29.000 euros anuales y un precio unitario de las analíticas que fue incrementándose con los años. Además este proveedor municipal, familiar directo de la funcionaria, no disponía ni de la capacidad ni de la habilitación necesarias para realizar análisis de agua y legionela, según el informe al que ha tenido acceso INFORMACIÓN. Por otra parte, y en relación a la gestión de la misma funcionaria, el Ayuntamiento, con la participación de la propia secretaria, concedió a un familiar directo de la exfedataria una licencia de obra para una vivienda que no se ajustó a las obras realizadas finalmente. Entre otras actuaciones, fuera de la autorización construyó una piscina en un suelo protegido en el Plan General por su interés arqueológico. La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana recibió una alerta para investigar estos hechos a finales de 2020.

La principal alegación de la protagonista de la investigación es que ambos episodios fueron investigados en causas judiciales distintas que han sido archivadas de forma provisional, aunque la AVA puede ejercer su función investigadora más allá de esos sobreseimientos e incluso aportar "nuevas pruebas" para que se reabran.

La AVA subraya que la participación por acción u omisión de la secretaria interventora en la inexistencia de procedimiento de contratación y el pago de facturas, ha ocasionado en este caso una situación de conflicto de intereses. Una situación que habría exigido la adopción de las "medidas necesarias para prevenirla y solucionarla de forma que se hubiesen asegurado los principios rectores de la contracción del sector público y que ha podido influir en las actuaciones administrativas" del municipio. "Tratándose de su marido, familiar en primer grado por afinidad, la secretaria debería haberse abstenido de participar" en la tramitación.

De este modo el Ayuntamiento estuvo abonando entre 2006 y 2020 facturas, sin mediar contrato, por el servicio de análisis del agua en determinadas zonas del municipio a favor del cónyuge de la funcionaria que durante dos décadas -y hasta 2020- desempeñó de forma accidental los puestos de secretaria e interventora en esa administración local. Esas analíticas -que generaron 548 facturas- eran solicitadas por el Ayuntamiento o la unidad de sanidad ambiental de Orihuela bajo conceptos como "grifo del consumidor", "legionela" o "edar", pese a que el autocontrol de la calidad del agua es responsabilidad de la empresa de gestión del agua. La investigación concluye que el Ayuntamiento y FCC-Aqualia eran realmente los responsables de realizar al menos 249 de esos encargos para conocer la calidad del agua del grifo y no el marido de la fedataria. Y al no estar formalizado un contrato con el Ayuntamiento no ha "podido comprobarse si el el profesional que ha realizado los análisis cumplía con las obligaciones y condiciones exigidas en el programa de vigilancia sanitaria de agua de consumo humano de la Comunidad Valenciana". También se desconoce, en función de la documentación remitida por el Ayuntamiento, cuál es el protocolo de actuación para el control del agua de los grifos de consumo en el municipio en el que deben detallarse los puntos de muestreo de cada red de distribución, o los parámetros llevados a cabo para la toma de muestras. La Agencia no ha podido averiguar si el mismo profesional estaba acreditado para la detección de legionela, entre otros extremos. También realizó analíticas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales pese a que los técnicos municipales reconocen que estas "analíticas no son competencia del Ayuntamiento de Callosa". Durante el mismo periodo el marido de la secretaria realizó y facturó el doble de las analíticas que las que exigía la normativa "sin mediar justificación alguna", según la AVA.

A esto se añade otra irregularidad en relación con unas obras de reforma. El Ayuntamiento de Callosa de Segura concedió una licencia urbanística promocionada por un familiar -en primer grado por afinidad- de la misma secretaria, para la realización de unas obras que finalmente no se ajustaban ni amparaba esa autorización urbanística.

La solicitud de licencia del 14 de octubre se solicitaba para el arreglo interior de una vivienda con la reforma de aseos y cocina, colocación de ventanas de aluminio y reparación de fachada con un presupuesto de 15.000 euros. Sin embargo se ejecutaron modificaciones de huecos, cambios de carpintería y sustitución de revestimientos, además de la construcción de una piscina que se efectuó en suelo urbano de protección arqueológica del Plan General de Ordenación Urbana, dentro del casco histórico.

Anfifraude comenzó la investigación de la denuncia el 21 de noviembre de 2020 con el objetivo de averiguar si los hechos de los que tiene conocimiento, podrían suponer irregularidades administrativas "indiciariamente constitutivas de posibles conductas de fraude o corrupción". El Ayuntamiento aportó los expedientes. Algo que también hicieron la Confederación Hidrográfica del Segura, la empresa que presta el servicio de agua potable FCC Aqualia y la Conselleria de Sanidad. Además la agencia averiguó que por los mismos hechos el juzgado de Orihuela abrió dos causas.