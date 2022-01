El pleno reconoce a los oriolanos víctimas de los campos de concentración

El pleno de Orihuela aprobó ayer por unanimidad una moción del partido socialista para reconocer a los oriolanos que fueron víctimas de los campos de concentración nazis, precisamente en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. También alcanzó un acuerdo unánime una propuesta del PP para eximir a la hostelería de pagar la tasa por las terrazas hasta el 30 de junio, una medida con carácter retroactivo ya que se estaba aplicando hasta que finalizó el año.

En otro orden de cosas, «Ciudadanos no asistirá a la entrada del nuevo obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, salvo José Aix», manifestó el concejal Antonio Sánchez en el debate de una moción de Cambiemos para instar al Consistorio a no participar ni financiar los actos vinculados al nombramiento de José Ignacio Munilla. La formación naranja votó en contra de la moción, que finalmente no salió adelante, para no poner en peligro una tradición tan arraigada en el municipio. Por eso, solo acudirá Aix, que además de portavoz del partido es vicealcalde. Sin embargo, mostró «un rechazo rotundo» a las «intolerables declaraciones» del prelado sobre la homosexualidad y el papel de la mujer en la sociedad. Días atrás PSOE y Cambiemos también declinaron ir a la toma de posesión el 12 de febrero.