El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada licita la 1ª y 3ª fase del Centro de Artes por 4,7 millones

El Centro de Artes Museísticas, Musicales y Escénicas (CAMME) de Pilar de la Horadada, que "conforma todo un nuevo distrito cultural en el municipio", según el equipo de gobienro del Partido Popular (PP), comienza los primeros pasos de su tramitación. El pleno del mes de noviembre pasado aprobó el proyecto para la fase 1 y 3 que corresponde a los edificios de Casa de Cultura y Museo de Semana Santa. Y ahora aprueba la licitación para la ejecución de esas obras en un plazo de 12 y 8 meses respectivamente, por importe de 3,6 millones de euros de presupuesto de ejecución para el edificio Casa de Cultura, y 1 millón para el Museo de Semana Santa. El PP ha votado en el pleno a favor -haciendo valer su mayoría absoluta- mientras que Cs se ha abstenido y PSOE y Vecinos por el Pilar han votado en contra.

El alcalde José María Pérez Sánchez ha explicado que el edificio Casa de Cultura, denominado fase 1, ocupará una superficie construida de 4.250,16 metros, y albergará dos Museos, Sala de Exposiciones Temporales, dos Bibliotecas, dos Salas de Estudio, laboratorios, archivos, almacenes, salas de reuniones y aulas polivalentes. Y que, por otro lado, el edificio denominado fase 3 contará con una superficie de 1.707 metros construidos, y se destina a Museo de Semana Santa, que reunirá todos los tronos y enseres de las ocho cofradías que componen la Semana Santa pilareña.

La parcela donde se construirá el edificio Casa de Cultura y Museo de Semana Santa, ocupa una superficie de 5.992 metros cuadrados con orientación sur, delimitada por las calles Cisne y los Lebreles y en su parte este por una zona verde, en la zona que se conoce como “Lo Alegre” de Pilar de la Horadada. En la parcela se creará un espacio de socialización en la zona sur, y un aparcamiento que dará servicio a ambos edificios. Los dos edificios son sensiblemente similares, y estarán ubicados en la orientación este-oeste, de manera que se genera entre ellos un espacio exterior, protegido, que puede ser usado para realizar distintas actividades complementarias a estos usos. Para dar esta sensación de un mismo elemento, se construirá una pérgola a base de vigas de madera que, con distintas inclinaciones, atan los dos edificios y crean la sensación de espacio acotado.

El Auditorio y Conservatorio

José María Pérez, que también se ocupa del área de Cultura, ha expuesto que “el Ayuntamiento no ha podido licitar la construcción de la fase 2 del Distrito Cultural, que se corresponde con los edificios de Auditorio y Conservatorio, porque el uso urbanístico asignado a la parcela no es compatible con la actividad que se pretende desarrollar”. Los proyectos para la segunda fase están terminados, y estiman la inversión en 5,9 millones de euros con un plazo de ejecución de 18 meses, pero “no se puede continuar con el siguiente paso para la aprobación del proyecto y posterior licitación de obra, porque el uso actual no es compatible”. Según lo técnicos municipales, “la calificación urbanística actual es de suelo dotacional de infraestructuras urbanas, red primaria, y ha de cambiarse con destino a suelo dotacional Educativo-Cultural”. Este impedimento retrasará la construcción de la segunda fase del CAMME destinada a Auditorio y Conservatorio, aunque aseguran que la modificación puntual del PGOU que se necesita para hacerlo compatible “está ya en tramitación en la Generalitat Valenciana, y estamos esperando que lleguen los informes favorables”.

Características de la casa de Cultura

El edificio Casa de Cultura previsto en la fase 1, se sitúa en la parcela sur enfrentado al edificio del museo de la Semana Santa, creando así la zona cultural. Con orientación este-oeste, abriendo su fachada este con vistas al mar y cegando el resto de sus fachadas, ya que los usos que alberga el edificio así lo requieren. El elemento de circulación está ubicado en su eje longitudinal, de manera que los diferentes usos se van distribuyendo en función de su compatibilidad funcional a lo largo del mismo. En planta baja, el acceso se plantea por el centro del edificio, en la fachada recayente al Museo de la Semana Santa. Este acceso comunica con el elemento de circulación principal a la altura de las escaleras principales y el ascensor, y divide a la planta en dos. La parte izquierda se destina a Museo Arqueológico (267,44 m2), Museo Sánchez Lozano (188,40 m2), Sala de Exposiciones Temporales (194,20 m2) y Despacho de Gratiniano Baches, que si se quiere puede funcionar de manera autónoma. Y a la derecha, quedan dos salas de estudio (una de 245,53 m2 y otra de 198,02 m2), que están separadas por el pasillo principal, por los aseos y por la escalera de emergencia. Estas salas de estudio también pueden funcionar de manera autónoma, sin necesidad de tener abierto todo el edificio. En el acceso principal, se ubica la zona de conserjería y control de accesos.

La planta primera se encuentra dividida longitudinalmente por el núcleo de circulación. En la parte izquierda, sobre la zona de Museos, ubicamos el almacén de la Biblioteca y del Archivo (530,03 m2). En la parte derecha, al norte, proyectamos la zona de consulta de la biblioteca (318,39 m2), y al otro lado del pasillo la zona de consulta Infantil y Juvenil (191,78 m2), separadas por un espacio de almacenamiento de libros, que permitirá una cierta independencia entre estos dos grupos de edad. A continuación, se plantea la sala de informática (85,40 m2), y los laboratorios (27,64 m2).

En la planta segunda se situará el almacén de los museos (362,21 m2) y la sala de consulta del Archivo (207,24 m2), en la parte norte. Mientras que, en la otra parte del pasillo central, ubicamos las 3 aulas polivalentes (87 m2 cada una), la Hemeroteca (73 m2), una sala de reuniones (73 m2), y la zona de Dirección y Gestión.

Y en la planta de Cubierta, reservamos la parte oeste para albergar las instalaciones. Mientras que la parte este de la cubierta, habilitada y transitable (605 m2), la adecuamos para que pueda ser usada para realizar distintas actividades, ya que su orientación y su disposición en el edificio, le confieren las mejores vistas del centro.

El edificio Museo de Semana Santa, proyectado en la fase 3, se construirá en paralelo al edificio de Museos – Biblioteca, y la entrada se coloca enfrentada con la de este edificio, de manera que se pueda controlar el acceso a los dos edificios desde la misma zona de conserjería. El espacio principal de 1.266 metros cuadrados se deja diáfano para poder disponer los elementos de la Semana Santa sin obstáculos, y se distribuyen los 10 depósitos solicitados en la parte este, junto con un despacho y los aseos. El acceso principal de tronos, se ubica en la fachada oeste.

Futuro Auditorio y Conservatorio

Según refleja el proyecto y con los datos facilitados por el Ayuntamiento el edificio se desarrollará en la parcela norte del Distrito Cultural, en una superficie de 5.030,60 metros cuadrados en dos edificios independientes unidos en la planta primera por una pasarela. El Conservatorio Profesional Mariana Baches albergará aulas independientes para Orquesta, Cámara, sala de percusión, sala de profesores, biblioteca, archivo, conserjería, ocho aulas individuales instrumentales, más dos instrumentales de gran capacidad, y otras tres aulas no instrumentales. El edificio Auditorio se plantea como un edificio hermético vinculado al Conservatorio, pero que a su vez permita un uso autónomo. Tendrá un escenario de 304,89 m2 que estará elevado sobre la cota de la calle y de la sala principal, con un semisótano que servirá como zona de almacenaje. Contará con tres camerinos y sus respectivos aseos.

La sala principal del Auditorio se proyecta inclinada para mejorar la visibilidad del escenario. En la zona de gradas principal se distribuyen 400 butacas, con posibilidad de desmontar las primeras cuatro filas para ser usadas por una orquesta más amplia. En la planta segunda se proyecta un graderío adicional con 200 butacas más. El edificio del Auditorio contará con taquilla, guardarropa y una cafetería en planta baja a la que se accede desde el exterior.