El PP aboga por una empresa municipal para rescatar la zona azul en Orihuela

Los parquímetros en Orihuela está precintados y las señales que indican la zona azul envueltas con bolsas de plástico desde el pasado día 13, cuando el alcalde Emilio Bascuñana firmó un decreto para suspender la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, y así hasta que se preste de nuevo el servicio por la empresa adjudicataria o bien por su puesta en marcha mediante otra forma de gestión. Esta medida se tomó al extinguirse el día anterior el contrato que se firmó en 2016.

Entonces, la Alcaldía el 21 solicitó un informe a la Secretaría General «la posibilidad de prestar el servicio mediante gestión directa, de manera provisional, hasta una nueva adjudicación». En el mismo documento se explica que «el procedimiento de contratación está en trámite». No obstante, estima que se finalice en «seis meses», al mismo tiempo que reconoce que «pueda extenderse como consecuencia de la presentación de recursos contractuales». Incluso, se calcula que puede dilatarse un año. Mientras, en el día a día se van haciendo patentes los problemas de que el aparcamiento no esté regulado en determinados espacios de la ciudad que necesitan movimiento y no estacionamientos prolongados. Sin olvidar el montante que dejan de recaudar las arcas municipales.

Ahora, el informe de Secretaría, al que ha tenido acceso este diario, resuelve que el Ayuntamiento «puede optar por la gestión directa, debiendo decidir si lo hace mediante la propia entidad local o a través de empresa municipal de capital íntegramente público». En este último caso, «tendrá que acreditar con una memoria justificativa que esta forma de gestión es más sostenible y eficiente», determinando el coste del servicio. Asimismo, el interventor valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas. A falta de esos informes, el PP se decanta por una sociedad municipal, porque el Ayuntamiento no tiene empleados para ello y porque de este modo es más fácil que continúen los mismos trabajadores que hasta ahora venían prestando el servicio en la mercantil Setex Apark.

En este sentido, Secretaría resalta que se puede recurrir a una empresa municipal ya existente, como ha ocurrido con el reciente encargo de la gestión del centro de atención temprana a la sociedad Uryula histórica. En cuanto a los trabajadores, advierte de que la transmisión de los trabajadores de la empresa concesionaria es uno de «los aspectos más controvertidos» en estos casos, ya que plantea «una tensión entre las normas jurídicas de carácter laboral». No obstante, el informe concluye que existen diversas fórmulas que lo hacen posible y determina el procedimiento a seguir.

La propuesta deberá aprobarse en el pleno municipal

El informe de Secretaría del Ayuntamiento que da vía a municipalizar la llamada zona azul concluye que en todo caso debe adoptarse en el pleno la fórmula de gestión directa del servicio de control del estacionamiento de vehículos en la vía pública. La sesión de este mes debatió una moción del PSOE que exigía la reprobación de los concejales de Infraestructuras (Ciudadanos) y de Contratación (PP) por su «ineficacia» para tramitar la licitación del contrato antes de llegar a la actual situación, con los parquímetros precintados. También se puso de manifiesto la discrepancia dentro del equipo de gobierno. No obstante, fuentes del PP afirman que si no tuvieran el apoyo de Ciudadanos para la gestión directa no creen que la oposición la rechazara.