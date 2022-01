Las becas para la universidad que da Torrevieja llegarán a solo 69 de los 500 alumnos previstos

Solo 69 estudiantes universitarios empadronados en la ciudad de Torrevieja han recibido las becas de ayuda impulsadas por el Ayuntamiento para sufragar gastos de matrícula, desplazamientos y libros, según los datos recabados por el diario. El importe total que se ha concedido es de 76.417,65 euros, según recoge un decreto del gobierno local del Partido Popular (PP) que la oposición de Sueña Torrevieja dio a conocer en el último pleno ordinario. Esto supone apenas el 10 por ciento de los 786.000 euros presupuestados para cubrir la posible demanda de un millar de universitarios torrevejenses, aunque la previsión es que fuera solicitada por la mitad, es decir, unos 500 universitarios. Pero solo las han solicitado 109. Y en ese decreto se deniega la subvención a otros 46 estudiantes. A 40 estudiantes, siempre según la documentación oficial, no se les concede por desistimiento, motivado por la falta de subsanación o subsanación incompleta de las omisiones /o irregularidades apreciadas en su solicitud y documentación justificativa alguna, y a los otros 6 se les inadmite por presentación fuera de plazo.

Realidad

El concejal de Sueña Torrevieja indicó durante la sesión municipal que la «auténtica realidad es que, disponiendo de un presupuesto para estas ayudas a jóvenes universitarios tan anunciadas a bombo y platillo y con tanto marketing, de 786.000 euros disponibles solo han ejecutado 76.418 euros, menos del 10 por ciento, y han denegado las ayudas al 40 por ciento de los solicitantes, un balance más que pobre después de tres presupuestos de 2019 a 2021».

El alcalde Eduardo Dolón (PP) replicó por su parte que mejor son 69 ayudas que ninguna, en alusión a la suspensión de estas becas durante el mandato del anterior gobierno de coalición de izquierdas.

Incompatible

Muchos de los estudiantes universitarios rehusaron tramitar la beca porque era incompatible con las del Ministerio. Pero lo que quizá no se trasladó adeacuadamente es que esa incompatiblidad no era total. Sí para el caso del gasto de la matrícula, pero para los gastos en desplazamientos -gran parte de la población universitaria local se traslada a diario a Alicante y Elche- o compra de libros, que también se becan con las ayudas de Torrevieja y no se contemplan en las del Ministerio.

Críticas

Al margen de las críticas de Sueña este diario ha podido confirmar que el hecho de que la gestión de la tramitación se entregara a la Agencia de Desarrollo Local y no al área de Educación ha generado constantes problemas de validación a través de la administración electrónica.

Más que en una ventaja se ha convertido -como en otros tantos departamentos municipales- en un engorro burocrático para los usuarios de la administración local que deben entregarse a fondo en el conocimiento de la sede electrónica y en la consecución de certificados porque se impide la tramitación presencial -que exige la dedicación y el tiempo de los funcionarios- y que sigue siendo un derecho para los administrados.

Los estudiantes plantean mejorar las bases

Por su parte, la Asociación de Estudiantes Univesitarios de Torrevieja (ADEUGT) que fue el colectivó que reivindicó y presentó en rueda de prensa, junto al primer el edil, Eduardo Dolón, y los concejales de Educación y Hacienda, el reinicio de estas subvenciones, ha reconocido que para las próximas convocatorias que realice el Ayuntamiento torrevejense «habrá que mejorar tanto la información facilitada sobre las bases como la agilización de la propia tramitación electrónica» para que esto no vuelva a pasar.