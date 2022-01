La Policía Local de Orihuela incorpora una brigada específica contra los delitos de odio

El Ayuntamiento de Orihuela ha puesto en marcha una brigada especial dentro de la Policía Local para combatir los delitos de odio y discriminación. En concreto, se han asignado dos agentes, que han recibido formación especializada, para perseguir la homofobia, el racismo y la xenofobia. Antonio Sánchez, concejal de Seguridad Ciudadana, explica que cumple con uno de los primeros compromisos que adquirió cuando asumió el cargo, siguiendo una línea de acción para velar por el respeto a los derechos humanos y a la igualdad real en el municipio, como fue la creación, al principio de este mandato, de la brigada de absentismo, vigilancia y control de menores. También compuesta por dos agentes, el edil subraya que ambas unidades se complementan.

De hecho, manifiesta que los principales problemas se han detectado entre los jóvenes. Por eso, indica el además concejal de Educación, su trabajo se va a centrar en los colegios. Al igual que existe un servicio policial contra la violencia de género, esta nueva brigada está orientada a detectar, ayudar y asesorar a quien sufre algún tipo de maltrato por su origen u orientación sexual.

Sánchez añade que profesores y directores de varios centros han detectado «casos de acoso escolar, un problema real al que hay que darle prioridad para atajarlo», y recalca la necesidad de realizar campañas de sensibilización y educación. Por eso, avanza que en el próximo curso se van a incluir más materias de igualdad en la oferta educativa del municipio. En este sentido, recuerda que la intervención del profesorado ante conductas inadecuadas es fundamental. «La labor de concienciación debe ser dentro y fuera de los centros», prosigue, al mismo tiempo que incide en que en las próximas semanas «se va a formar a todo el Cuerpo de la Policía Local en esta materia» para saber cómo actuar en cada momento.

Conscientes de que las víctimas suelen tener miedo a denunciar y hasta no se atreven a contar a nadie su caso, la Concejalía ha acondicionado la oficina de la Policía Local, en la calle de Arriba, para albergar una zona separada que propicie un clima que transmita confianza e intimidad.

Juan Miguel López, presidente de Atrévete, la primera asociación que se creó en Orihuela -en 2019- para la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, habla de que este servicio es «necesario para acabar con los prejuicios y estigmas» que sufren. Para él es un paso, porque la organización a al que representa a menudo recibe mensajes solicitando ayuda, sobre todo «jóvenes que cuentan lo mal que lo están pasando en el instituto y los insultos y agresiones que reciben». También por la calle. López recuerda lo que ha vivido recientemente una chica trans, a la que «un grupo de chicos la rodeó para quitarle la ropa y ver lo que tenía ahí abajo». «Palabras textuales», recalca.

Expuestos a la violencia

Describe situaciones insospechadas que parece que no ocurren en Orihuela, un municipio que en 2018 comenzó a celebrar sus fiestas del Orgullo. López cree que «todo suma» y tiene claro que «con esta nueva brigada gana el municipio». Sobre todo, insiste, porque la víctima suele ser gente joven que no sabe bien qué hacer. Lo que se silencia se normaliza: «De esto no se habla, hemos asumido como una realidad la exposición a la violencia, damos por hecho que tarde o temprano la sufriremos», aclara. «Atrévete», recuerda, «pretende ser una mano amiga para las personas que se encuentren en una situación difícil, así como dar visibilidad al colectivo a través de jornadas, charlas, campañas y actividades»

Pero «nosotros como asociación tenemos limitaciones», continúa. Por eso, ve tan necesaria «esta herramienta que facilita el contacto con la Policía», y anima a denunciar. Ahora hay «una puerta más abierta para que las situaciones de discriminación que sufrimos no se nos hagan cuesta arriba», concluye López. En la calle de Arriba, con la colaboración del Ayuntamiento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.