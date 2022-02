Los Verdes han calificado de “ordenanza de la vergüenza” y “criminalización de la pobreza” la "pretensión del PP" de multar a los indigentes en Torrevieja. La ordenanza, como avanzó INFORMACION.ES la protección del medio urbano como lugar de espacio y encuentro de la ciudadanía, "sin analizar ni profundizar en las necesidades de las personas que viven y habitan en la ciudad que necesitan de ayuda y protección, desempleados/as, personas que no reciben ingresos, personas que carecen de domicilio y viven en la calle, infancia". Según la formación de izquierdas el PP de Torrevieja "le preocupa el medio y se despreocupa por completo de las personas menos favorecidas que están pasando por graves dificultades en nuestra ciudad".

Un capítulo completo de la ordenanza, que debe pasar por exposición pública y el pleno antes de su aprobación inicial y después por un nuevo periodo de alegaciones hasta su visto bueno final, está dedicado a la prohibición de la mendicidad intrusiva y organizada, que en Torrevieja está presente en las calles del centro, durante la mañana y concentrada en jueves y viernes, cuando la actividad comercial es mayor. El documento, que también aborda otras incidencias en la vía pública como la venta sin licencia, el botellón o las molestias por el uso de monopatines, fija multas de hasta 1.500 euros por infracciones graves en este ámbito de la mendicidad. En el mismo texto (SE PUEDE CONSULTAR AQUÍ )se da a entender que la indigencia por causas sociales no va a ser perseguida y que la Policía Local derivará esos casos a los Servicios Sociales.

El portavoz municipal de Los Verdes, Israel Muñoz, ha solicitado al gobierno municipal “que retire el proyecto de la ordenanza de la Vergüenza”. En esta línea, Muñoz considera que “deben tener en cuenta a las entidades sociales y distintos entes que tras aprobación en junta de gobierno de la ordenanza de convivencia ciudadana que piden dar marcha atrás a un proyecto que es injusto, inútil y antisocial y que en unos momentos de crisis como los actuales resulta incluso cruel". Para Muñoz, esta medida, además de "su profunda inutilidad, solo es posible defenderla desde una ideología profundamente reaccionaria, y una actitud política demagógica y cortoplacista, a la vez que rozando el espíritu de la antigua ley de vagos y maleantes”, ha afirmado el portavoz de Los Verdes.

Muñoz asegura que no se puede "permitir que Dolón y sus aliados ultras saquen de los cajones la Ordenanza de la Vergüenza, que ataca y criminaliza a las personas más vulnerables". "No va a la raíz de los problemas, no lucha contra las mafias que trafican con personas, sino que estigmatizan y fomentan la aporofobia (odio a los pobres). Por ello instamos a que si quieren dialogar inicien la ordenanza desde cero y nos tendrán a su lado para trabajar”, según la formación ecologista.