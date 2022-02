Cuatro esquinitas tiene mi parque

Al prometer mi cargo de concejal de Torrevieja por el grupo municipal Los Verdes: Compromiso Municipal, asumo la misión de velar por los intereses y derechos de los Torrevejenses, su bienestar, el medioambiente y la protección de sus animales.

Desde hoy, como concejal, inicio una serie de artículos de opinión para visibilizar a aquellas personas que, no sabemos por qué, parece se quiere excluir de nuestra ciudad que se han sostenido gracias a una política de priorizar lo banal y lo superficial en detrimento de lo necesario e imprescindible para el bienestar del los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.

Las fiestas y la cultura son importantes para el desarrollo de la población y su idiosincrasia pero, cuando el erario público se dedica sin reparo a éstos temas con cantidades ingentes de presupuesto, abandonando otras partidas esenciales, la solidaridad y la sostenibilidad colapsan y se genera una desigualdad flagrante entre los ciudadanos para poder desarrollar las actividades cotidianas del día a día.

En una reunión sobre accesibilidad se insistía en las bondades del nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y las normas que establecían una nueva ciudad accesible para todos, todas y todes, sin necesidad de diferenciar específicamente a personas con diversidades funcionales.

Evidentemente, solo faltaba que el nuevo plan no cumpliese la ley a rajatabla y la aplicase hasta sus últimas consecuencias, no podría ser de otra manera pues contravendría todas las leyes europeas, nacionales, de nuestra comunidad y de nuestro municipio.

El problema es que el nuevo PGOU sigue sin aprobarse y no sabemos cuándo se consensuará… Quizá al gobierno municipal actual no le interese su aprobación todavía pues si ya estuviese aprobado, no podrían desarrollar ni su proyecto de convertir Torrevieja en un nuevo Benidorm ni la obra del puerto sin adaptarse a la nueva ley en vez de a la de 1986 que se está utilizando para su desarrollo... peligrosa opción en una de las zonas más sísmicas de España para una ciudad en la que todavía no hay un plan específico de protección en caso de terremoto de alta magnitud.

De esta manera, antes de alabar la accesibilidad del futuro, debemos centrarnos en solucionar la accesibilidad de nuestra ciudad en este momento y las tremendas deficiencias que existen en la misma, haciendo prácticamente imposible que las personas de movilidad reducida o diversidad funcional puedan desarrollar sus actividades diarias sin encontrar obstáculos en el camino.

Gran parte de una sección de Nueva Torrevieja se hizo accesible tras una lucha constante para su finalización durante el anterior mandato de Eduardo Dolón. Hay aceras nuevas y rebajes pero, aún así, hay puntos en los que las farolas o señales impiden el acceso a las aceras, aunque, en general, permite cierta independencia si vas sobre ruedas.

Sin embargo, cuando llegamos a la calle Calera y a la Plaza de la Habana, donde se encuentra el colegio Cuba, es como si nos hubiésemos transportado a otro país, a otra era. En una sola plaza con un parque entre cuatro calles (Calera, Moriones, Zoa y Francisco Casanovas) hay, como prueba el reportaje fotográfico, al menos quince casos de aceras y pasos de cebra inaccesibles. En realidad, solo hay un punto accesible en el parque, el que va desde el mismo a la puerta del colegio pero que solo conecta esos dos puntos y nada más. Uno puede cruzar la calle de puerta a parque cuantas veces quiera pero no hay otra salida en ninguna de las aceras.

El Ayuntamiento y los encargados de urbanismo y todos los departamentos conectados a él son los responsables de esta atrocidad en contra de los derechos de aquellos que no tienen la fortuna de poder andar sin asistencia motora, de las madres que llevan los cochecitos de bebé o de las personas mayores que van a hacer la compra a Consum de Zoa con sus carritos….

Creo que ha llegado la hora de tomar medidas contundentes y efectivas. Es necesario solventar este problema de una vez por todas para que todos los ciudadanos sin excepción tengamos los mismos derechos de movilidad, sobre pies o sobre ruedas.

¿Quizá, un par de «mascletás» y pirotécnias menos y más recursos para hacer Torrevieja realmente accesible, señor alcalde?

La queja oficial está presentada. Esperamos su resolución.