Bartola, la mula para el obispo

Religión y costumbre. El nuevo obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, entrará el próximo sábado en Orihuela a lomos de una mula blanca, como marca la tradición desde hace 417 años. El Ayuntamiento y el Cabildo Catedral, después de descartar varias burras, han encontrado en Alcoy a la candidata que cumple con todos los requisitos. Se llama Bartola, tiene 16 años, es dócil y experta en celebraciones.

Habemus mula blanca para que José Ignacio Munilla haga su entrada en la ciudad el próximo sábado como nuevo obispo -el número 37- de la diócesis Orihuela-Alicante. Se trata del elemento más singular de una costumbre de la que ya hay registro en 1605, en un obispado que se fundó en 1564. Rememora la entrada de Jesús en Jerusalén, cumpliendo la profecía de que el mesías victorioso y humilde llegaría a lomos de un pollino que todavía no hubiera montado nadie, mientras que el color es el que aparece en la Biblia para reyes y príncipes.

No ha sido fácil encontrar en la provincia un ejemplar que reúna las características que requiere la ocasión. «Es mula y blanca, además de mansa, guapa y grande», describen con júbilo José Antonio Gea, deán del cabildo catedral de Orihuela, y Mariola Rocamora, concejala de Festividades, después de haber tenido que descartar varias burras. Ambos se desplazaron este fin de semana más de 100 kilómetros para conocer a Bartola. A sus 16 años, tiene una amplia experiencia en las celebraciones. «Lo bueno es que está acostumbrada a los desfiles y los petardos», señala Gea, que reconoce que «hoy encontrar una mula blanca que no haya montado nadie es improbable».

Es la mula de Mossèn Torregrosa, uno de los personajes más importantes de las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, explica José Rafael Llorens, que heredó de su padre el cometido de tener una acémila siempre disponible para este fin. El negocio familiar que comenzó con una cuadra se ha convertido en la escuela de equitación Peluca, con 80 caballos, una veintena de dromedarios, una docena de burras, varios pavos reales y un loro que salda.

Bartola aguarda bajo un cuadro de San Antón. Tranquila y dócil, se deja adornar y acicalar. Tras un look festivo optan por uno más sobrio. Irá enjaezada de morado para Munilla. Al prelado lo recibirá en la ermita de San Antón la comisión de festejos. No obstante, no estará al completo. PSOE, Ciudadanos y Cambiemos han rechazado participar en los actos por las declaraciones machistas y homófobas del obispo.

Formarán parte del cortejo tres policías, que vestirán uniforme de gran gala (con casaca, un casco de color dorado y plumaje y armados con un sable), y cuatro concejales del PP: Víctor Valverde y Dámaso Aparicio, que llevarán chaqué, fajín y chistera, y Rocamora y Sabina Goretti Galindo, con media peina y mantilla.

Todos ellos lo escoltarán a caballo -algunos llevan días entrenando en la finca Lo Rufete- hasta la Puerta de la Olma, que también se ha puesto a punto para la ocasión. Munilla tocará la aldaba y al otro lado lo recibirán el alcalde Emilio Bascuñana y la corporación municipal, al menos los que no han declinado la invitación, como los ediles populares, los de Vox y José Aix, portavoz de la formación naranja y también vicealcalde.

Después la comitiva recorrerá a pie el centro. Especial será su paso por la calle de Arriba y su ofrenda a la virgen de Monserrate, así como por otros puntos que le depararán actos simbólicos, hasta llegar a la catedral, donde se celebrará la toma de posesión.

Las entradas públicas de los obispos, que fueron comunes en todas las capitales episcopales, «han desaparecido en el resto de diócesis, salvo en Sigüenza, aunque allí emplean un caballo», matiza Gea. Munilla lo hará a lomos de Bartola. Así «conseguimos que no se pierda esta tradición que hace a Orihuela única», concluye Rocamora.