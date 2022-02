El Colegio de Agrónomos reclama a la CHS atajar el regadío ilegal y los pozos sin autorización

La delegación de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial) ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que incida en el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca (PHCS) , que está a punto de aprobarse, para que la guardería fluvial realice un mayor control sobre las extracciones de las masas de aguas, supervise la contaminación por nitratos de los acuíferos, vigile que la superficie regada coincide con la regable y "cancele aquellos riegos que no tengan inscritos su aprovechamiento de forma legal". Estas reclamaciones aparecen en la batería de alegaciones que presentó este colegio profesional durante el periodo de información pública del documento a finales del año pasado, y piden que se incorporen al Plan de Cuenca. Unas alegaciones que además insisten en que el recurso a la desalinización y al uso de agua residual resulta insuficiente para sostener el regadío en el sur de Alicante y en la Vega Baja, mientras reclaman a la CHS que insista en el Ministerio de Transición Ecológica a fin de rebajar el caudal ecológico previsto en el nuevo Plan de Cuenca del Tajo.

Hasta el estallido de la crisis ambiental que atraviesa el Mar Menor el reconocimiento del regadío ilegal y las extracciones de agua sin concesión por parte del propio sector era casi tabú, -sigue siéndolo para los regantes del Campo de Cartagena-, más allá de las continuas alertas que han dado los juzgados de Aguas y sindicatos del riego tradicional de la huerta tradicional de la Vega Baja y los grupos ecologistas.

Los ingenieros que a diario trabajan en el sector agrícola recuerdan y subrayan en sus alegaciones que debe tratarse "con seriedad" al regadío en la demarcación de la cuenca del Segura y, "especialmente, al de la Vega Baja y sur de Alicante" y porque "se ha evidenciado que se trata de un sector estratégico por su importancia económica y por su importancia social, ya que directa e indirectamente genera gran cantidad de puestos de trabajo". El Colegio Profesional destaca a la agricultura como sumidero de C02, fijándolo al suelo, y como productor de oxígeno, además de ser el último bastión contra el avance de la desertización de la erosión en la cuenca mediterránea.

Coial defiende en esas alegaciones que los recursos propios de la cuenca sean destinados "únicamente a los regadíos que tienen derechos a utilizarlas". En cuanto a las extracciones de aguas afirman que ya está demostrada la sobreexplotación de la mayoría de los acuíferos y "si se realizan con derechos concesionales éstas no deberían incrementar más la presión con el aumento de las necesidades y por lo tanto la extracción de más recursos subterráneos". Sin embargo matiza que para ello "debe procederse al incremento de los puntos de control y al cierre de los motores que carezcan de concesión administrativa".

Los ingenieros agrónomos piden un control de superficies de riego, donde el trabajo "sea sobre superficies reales y no brutas, control y seguimiento a todas las superficies con un registro de aguas actualizado para el control de los usos y consumos, así como, la prohibición para nuevos regadíos", además de "maximizar el control sobre extracciones, ya que el uso no controlado sobre las aguas subterráneas agrava la situación de los acuíferos sobreexplotados, así como el tipo de cultivo intensivo, que está contaminando por nitratos los acuíferos". Recuerdan también que es necesario que en todos los tramos del río Segura y afluentes que tengan establecido caudal ecológico "este sea efectivo y la calidad del agua circulante sea la adecuada".

Sobre la gestión sostenible de las aguas subterráneas Coial pone de manifiesto que existe "una sobreexplotación de las masas de agua subterráneas lo que conlleva un vaciado de las reservas de las aguas de esta procedencia", y entienden que el PHCS debería incidir en la intensificación de la vigilancia de las extracciones que supongan un riesgo para estas masas, para ello se requerirá mayor esfuerzo en el control de la guardería fluvial sobre estas extracciones de aguas subterráneas.

Considera el Colegio Oficial además que se deberían realizar campañas de asesoría agronómica sobre el uso del agua en agricultura y "para ello sería deseable que se fomentara por parte de las autoridades la implantación de oficinas comarcales agrarias con técnicos especializados", que puedan realizar la labor de transferencia y de divulgación, conocimientos que se obtienen por equipos de investigación y que no llegan hasta los agricultores.

Sobre la contaminación difusa los agrónomos advierten de la existencia de contaminantes en aguas subterráneas y superficiales de la cuenca, "destacando entre estos contaminantes la alta concentración de nitratos y de pesticidas". Y vuelven a insistir en "que es muy importante la realización de campañas de asesoría agronómica" con especialistas que puedan aconsejar dosis de abonado y los tipos de abono más adecuados a cada tipo de cultivo. "Estos técnicos tendrían como función principal asesorar sobre la utilización correcta e idónea de los productos fitosanitarios, procurando realizar cultivos con residuo cero e incluso ecológicos".

Por otra parte, "no consideramos que la medida propuesta de crear una fiscalidad verde sea un buen instrumento para evitar la contaminación, ya que la contaminación la debe pagar quien la origina. No tiene sentido implantar impuestos indiscriminados para todos los usuarios, incluso para aquellos que no contaminan".