Pilar de la Horadada retoma el plan urbanístico de ensanche del casco urbano tras 14 años de paralización

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) de Pilar de la Horadada ha reactivado la finalización de la reurbanización Unidad de Ejecución Número 1 (UE-1) de su Plan General paralizada desde hace 14 años. La UE-1 ocupa una superficie de 329.558 metros cuadrados con capacidad para albergar 1.600 nuevas viviendas junto al noroeste del casco urbano. Afecta a terrenos de 195 propietarios. Durante todo este periodo de paralización los dueños del suelo no han podido hacer uso de ellos y las viviendas que se han levantado carecen de servicios básicos y licencia de ocupación. Una vez se retome la finalización de las obras de urbanización, valoradas en un millón de euros y con un plazo de ejecución de siete meses, estos propietarios, la mayor parte particulares -no empresas- podrán contar con garantía de acometida de suministro eléctrico, obtener licencias de ocupación y vender solares residenciales o construir o vender nuevas edificaciones.

"Es decir, en menos de dos años, pandemia y DANA de por medio, el equipo de Gobierno del Partido Popular ha conseguido desbloquear la UE-1 que llevaba 14 años paralizada", en palabras del concejal de Infraestructuras, Rufino Lancharro. "Después del verano, todo el pueblo de Pilar de la Horadada podrá pasear por esa zona de 32 hectáreas que hasta ahora se encontraba sin asfaltar, con las calles cerradas al tráfico, y abandonada a su suerte".

Durante estos 14 años el proyecto de urbanización ha atravesado por muchas dificultades, con la adjudicación de las obras a tres empresas distintas, con tres contratos, dos modificados del proyecto, pérdidas por robos y actos vandálicos y deficiencias graves en la ejecución por parte del primer adjudicatario que han lastrado el trabajo de los posteriores. En una decisión poco habitual en la gestión urbanística de los ayuntamientos del litoral, el de Pilar de la Horadada resolvió ejercer como urbanizador directo del plan. Es decir, era administración local la que impulsaba la urbanización del suelo residencial previsto en su PGOU y no una empresa la que solicitaba su desarrollo. Fue en el año 2005. Se llevó a pleno y se aprobó un proyecto de urbanización. Al año siguiente, se aprobó el proyecto de reparcelación y se adjudicó a Promociones Portman. Además, se practicó la cuenta de liquidación provisional.

La previsión inicial indicaba que las obras finalizarían en noviembre de 2008. Sin embargo, se acreditaron incumplimientos en los plazos de ejecución y se resolvió el contrato. Tras cuatro años de inactividad en la UE-1, en septiembre de 2012, el pleno aprobó la modificación del proyecto de línea subterránea de media tensión para el suministro eléctrico. Tras otros dos años de inactividad, en mayo de 2014, el Ayuntamiento acordó adjudicar el contrato de terminación de las obras de la UE-1 a la mercantil Acciona con un plazo de ejecución de seis meses.

En junio de 2015 paralizan las obras por detectar deficiencias como el deterioro, daños y robos en la red de alumbrado y suministro, además de vicios ocultos detectados en las redes subterráneas de baja y media tensión que no son imputables al contratista. Al mes siguiente, y ante la paralización de las obras, el Ayuntamiento formaliza otro contrato de obras complementarias con Acciona que termina resolviéndose en julio de 2016 por mutuo acuerdo entre las partes, ya que Iberdrola no había concretado las condiciones del suministro eléctrico. En la misma fecha se reclaman los daños y vicios ocultos detectados durante la ejecución de las obras de terminación a la mercantil primitiva, Portman S.L, que entró en concurso de acreedores. Tras otros dos años más de bloqueo, en agosto de 2018 se adjudica a la UTE Construcciones Sangonera y Regenera Levante el nuevo contrato de obras para la terminación de la UE-1 con un plazo de ejecución de 6 meses, que se prorroga hasta abril de 2019, ya que por parte del anterior equipo de gobierno socialista "no se había realizado ninguna gestión para obtener las autorizaciones del Servicio Territorial de Energía e Industria de Alicante, ni para actualizar a normativa y legalizar ante la compañía distribuidora Iberdrola las correspondientes instalaciones para que esta zona del municipio pudiera continuar su desarrollo con normalidad".

En septiembre de 2019 se produce la DANA, y en octubre del mismo año se acuerda paralizar temporalmente las obras -las lluvias torrenciales provocaron muchos daños-. La pandemia mundial del coronavirus volvió a afectar al procedimiento. En 2021 la última mercantil adjudicataria comunica que durante "todos estos años se han producido una serie de hechos que exigen modificar el proyecto y propone redactar un modificado actualizado que prevea todo lo necesario para culminar las obras.

En ese momento se producen varias reuniones con los responsables técnicos del Servicio Territorial de Energía e Industria de Alicante y con Iberdrola. En coordinación con los técnicos municipales, se analiza, prepara y gestiona toda la documentación necesaria que, según mantiene el gobierno del PP, "no se había gestionado en los 14 años anteriores por parte del Ayuntamiento pilareño". A las pocas semanas, el Ayuntamiento recibía las autorizaciones administrativas del Servicio Territorial de Industria y Energía, y la conformidad por parte de Iberdrola. La UTE presenta el proyecto modificado, lo aprueba el Ayuntamiento a finales de enero de 2022 con los informes técnicos favorables, y se concede un nuevo plazo de siete meses para terminar las obras, por lo que en agosto las obras de la UE-1 habrán acabado, según mantiene la misma fuente.

Desde el Ayuntamiento se han organizado reuniones con los propietarios afectados para explicarles cómo está la situación y el avance en la tramitación de las obras, que se realizarán en el salón de Actos de la Policía Local el viernes 25 de febrero, martes 1 y jueves 3 de marzo. Todas las 21.00 horas

Críticas al PSOE

El edil Lancharro ha sido especialmente duro con la gestión de este asunto por parte de anteriores mandatos del PP: “En la UE-1 tenemos otra muestra más de la incapacidad e ineptitud del equipo socialista”. No se explica cómo “durante 14 largos años los del PSOE no han sido capaces de sacar adelante una urbanización tan importante para Pilar de la Horadada, que está tan cerca del casco histórico, y de la cual dependen muchas familias”. Argumenta el concejal que sólo había “que coger el toro por los cuernos y ponerse a trabajar”. El concejal señaló que "mes a mes los concejales en la oposición se hayan interesado preguntando en los plenos cómo va la UE-1 y cuándo se va a terminar” porque es sabido que algunos de ellos “viven frente a esta zona desolada e intransitable, otros tienen casas pendientes de recibir la luz definitiva, y otros están esperando que la pongamos en marcha para vender los solares familiares” entendiendo que estaban esperando que llegara el Partido Popular para solucionar, una vez más, este problema".