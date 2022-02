Munilla llama al encuentro y al diálogo

Las primeras palabras que dirigió José Ignacio Munilla tras tomar posesión como obispo de la diócesis Orihuela Alicante fueron una llamada al diálogo y a un espacio de encuentro.

“Si estos callasen, gritarían las piedras”, manifestó, al mismo tiempo que abogó por “bailar como si nadie te estuviese mirando, amar como si nunca te hubieran herido y trabajar como si no necesitases dinero”.

En este sentido, se preguntó a quién se quiere agradar y qué nos condiciona, y animó a actuar en conciencia. Parafraseó a Juan Ramón Jiménez: "Ni el elogio me conmueve ni la censura me inquieta. Soy como soy. Nada me añade el aplauso y nada me quita el insulto".

Después habló de una sociedad “con heridas provocadas por habernos fallado los unos a los otros”. Por eso, cree necesario “no quedar atrapados por las heridas del pasado”.

A renglón seguido mencionó que hay “una cultura crispada y de la cancelación, de silenciar al contrario”. Frente a ello hizo hincapié en la “libertad de expresión contra el pensamiento único de lo políticamente correcto”. La iglesia como espacio de encuentro y diálogo.

Estas palabras cobran especial sentido teniendo en cuenta que ha sido muy criticado por sus polémicas declaraciones. De hecho, miembros de la corporación local declinaron asistir al acto de celebración, como los concejales del PSOE y Cambiemos, así como los ediles de Ciudadanos, a excepción de su portavoz José Aix, también vicealcalde.

Incluso, la asociación Atrévete Orihuela convocó una manifestación paralela en defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTB, que aglutinó a un centenar de personas en la avenida Teodomiro, después de que la Subdelegación del Gobierno les instara a concentrase a mínimo 500 metros de cualquier punto del recorrido del obispo.

El grupo se dispersó casi al mismo tiempo que Munilla llegaba a la catedral. En los aledaños, varios manifestantes mostraron banderas arcoíris y manos con guantes violetas al paso de Munilla. “No somos víctimas, solo pedimos respeto”, rezaba una pancarta. Ante sus lemas, en la acera de enfrente los seguidores del obispo aplaudían con más fuerza.