Educación inicia el proceso para clausurar el colegio sin permiso de Callosa de Segura

La Conselleria de Educación inició de oficio el 7 de enero el procedimiento para la extinción de la autorización del centro privado de educación Infantil La Monsina, de Callosa de Segura, al impartir enseñanzas para las que no está autorizado. El centro cuenta en este momento con permiso para escolarizar alumnos de Infantil, pero no para Primaria.

La irregularidad fue trasladada a la administración, a la Fiscalía de Menores y al Síndic de Greuges- por tres familias que comprobaron que sus hijos carecían de expediente al intentar realizar un traslado a otro centro. El 16 de noviembre la Conselleria de Educación dio un plazo de 15 días para enmendar esta irregularidad. «Cumplido con creces ese plazo, el 16 de diciembre de 2021, la inspección, en el ejercicio de sus funciones, se personó en el centro privado y comprobó que sí está asistiendo alumnado de Primaria, unos 30 alumnos», según fuentes de administración autonómica. De ahí, señalan las mismas fuentes a INFORMACIÓN, «que se haya tomado la decisión de iniciar el procedimiento para la extinción de la autorización por revocación expresa».

El real decreto que regula las enseñanzas privadas señala que si un centro las imparte sin estar autorizado «se advertirá al interesado para que enmiende las deficiencias. Si en el plazo que se le señale no lo hace así, se iniciará procedimiento de revocación» de la autorización que disponga. Una vez que Educación decidió abrir ese expediente de revocación, concedió a un nuevo plazo de diez días a los representantes de la titularidad del centro, desde el 7 de enero, «para alegar y presentar los documentos y las justificaciones que consideran pertinentes». Educación reitera que La Monsina no ha obtenido la «autorización preceptiva por lo que con su actuación incumple la obligación de impartir las enseñanzas para las cuales está autorizado, que es solo la etapa de Educación Infantil». Con el «agravante» de que «estamos ante una enseñanza a la cual accede un alumnado que está en edad de escolarización obligatoria». Las mismas fuentes remarcan que esos 30 alumnos «tienen que considerarse no escolarizados».

Los ayuntamientos donde residen los padres de los menores afectados les han instado a regularizar la escolarización de sus hijos, recordándoles su «deber de velar porque cursen de manera real y efectiva los niveles obligatorios de enseñanza». Pero solo media docena de alumnos han dejado el centro desde que se denunció la situación, además de los hijos de las familias denunciantes. La Asociación de Padres de Alumnos ha reclamado la continuidad del Colegio -290 euros de cuota mensual, 120 de comedor y 200 de matrícula-, y achacan la situación a la falta de actuación previa de Educación porque hay alumnos en Primaria desde hace al menos cinco cursos.

Según la Conselleria, tras el requerimiento del 16 de noviembre lo único que ha presentado la titularidad del centro, que no se ha pronunciado al ser consultada por este diario, son «impresos ya presentados sobre la modificación de la autorización para poder impartir la Educación Primaria -tramitación que no ha concluido-, así como el informe favorable sobre las instalaciones».

Las revocaciones de autorizaciones de centros privados siempre se hacen efectivas en el curso siguiente a su fecha de entrada en vigor «con el fin de no perjudicar a las familias con hijos e hijas escolarizados en el centro que ha perdido la autorización».

Educación aclara que la titularidad «solo podría haber enmendado el incumplimiento mediante la efectiva paralización de la actividad de impartición de Primaria, situación que no se ha producido». Pero sí matiza que el procedimiento administrativo de revocación «tiene sus plazos y, por supuesto, la titularidad puede presentar las alegaciones que crea oportunas». Y que si, concluido el expediente, la dirección general de Centros decide finalmente revocar la autorización, «la titularidad podría recurrir contra el acto administrativo y solicitar su suspensión cautelar, primero por vía administrativa ante la Conselleria y, en caso de una nueva resolución desfavorable, interponer un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia». La revocación en ese caso no entraría en vigor hasta que hubiera una sentencia firme por parte de los tribunales. Además, las revocaciones de autorizaciones de centros privados siempre se hacen efectivas en el curso siguiente a su fecha de entrada en vigor «con el fin de no perjudicar a las familias con hijos e hijas escolarizados en el centro que ha perdido la autorización».