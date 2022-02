Acciona recortó en plantilla y medios para ganar la adjudicación de las basuras de Torrevieja, según la oposición

Los Verdes (LV) de Torrevieja han asegurado que la oferta de Acciona, ganadora de la contrata de recogida de residuos de Torrevieja, carece de un estudio económico que justifique la baja sobre el precio de licitación que ha permitido a la multinacional obtener la mejor valoración en el concurso multimillonario. Una ausencia que La formación de izquierdas asegura que tiene una repercusión directa tanto en el número de trabajadores con el que contará la nueva prestación como en el de medios que desplegará. Como avanzó INFORMACIÓN, LV ha presentado un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) al considerar irregular, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley de Contratos Públicos, la adjudicación por 365 millones de euros y un periodo de 15 años. Su concejal portavoz, Israel Muñoz, señaló ayer que busca el apoyo de Sueña Torrevieja y el PSOE para fiscalizar el expediente de contratación a través de un pleno extraordinario. Sueña ya ha respaldado la petición mientras que los socialistas no se han pronunciado todavía. El portavoz Muñoz indicó además que no descartan llevar todo el procedimiento ante el Ministerio Fiscal si consideran que de lo que refleja el expediente se derivan indicios de posibles responsabilidades penales.

El gobierno del Partido Popular no se ha pronunciado sobre los recursos presentados a la adjudicación. Además de Los Verdes también han formalizado dos de las empresas que presentaron plica, las UTE Valoriza-STV y FCC-OHL. Aunque fuentes municipales dan por amortizado un retraso de al menos dos meses en la puesta en marcha del nuevo servicio -eso en caso de que el TACRC los rechazara-.

Los motivos del recurso "son las presuntas irregularidades" en la valoración de los sobres B referentes a las ofertas técnicas por la Mesa de Contratación y las "presuntas negligencias e irregularidades en la valoración de los sobres C referentes sobre las ofertas económicas y estudios detallados".

Según mantiene Los Verdes el expediente adolece de documentación necesaria para cumplir con los procedimientos según la ley de Contratación, como los informes "preceptivos" en materia de contratación de la Asesoría Jurídica. Y sobre todo la empresa adjudicada "no ha aportado el estudio económico". "Es cuanto menos curioso descubrir que la adjudicación propuesta por la junta de gobierno no es conforme al pliego de condiciones, que como todos recordamos, contrataron su redacción a una empresa externa “a dedo” por 9.000 euros para que se lo hicieran como ellos querían.

La formación asegura que tras comparar las demás plicas "hemos observado que la bajada de precio que se demandaba no es fruto de supresión de los beneficios empresariales, que se mantienen en el 6%, sino de suprimir personal", aunque Muñoz ha matizado que ese recorte no aparece cifrado en la propia plica y que se deduce de las tablas económicas que presenta la empresa.

Tampoco deja claro la propuesta de Acciona "a este respecto si cumplen con el convenio colectivo y las subidas salariales para el 2022, siendo las utilizadas para el cálculo las del 2019, por lo que no explican como ni cuanto van a pagar a los trabajadores ni cuantos van a ser. La plica no contempla, además, los precios de los vehículos, qué vehículos son, cuál es su plan de amortización ni tampoco cuál es la inversión inicial para estos", y "lo que es peor, rebaja servicios como la gestión de residuos y transporte de estos con respecto a la oferta inicial". De hecho, el ingeniero supervisor de la prestación, que realizó hasta cinco informes sobre las ofertas técnicas y uno sobre la económica advirtió a la mesa de contratación sobre la falta de datos y concreción de la plica de Acciona. Algo que la mesa no consideró una deficiencia.

Los Verdes entiende que esta adjudicación perjudica "claramente a los trabajadores y, tal y como se demuestra, hay una reducción de contratación de personal además de perjudicar a los intereses de nuestro municipio al no cumplir con las condiciones del pliego porque va a generar facturas extras y sobrecostes, tal y como pasa en la actualidad". Por lo que consideran que están legitimados para presentar un recurso.