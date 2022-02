El Partido Demócrata de Rojales (Pader) ha denunciado "la ilegalidad" de la utilización de bolsas de trabajadores de otros municipios para cubrir la falta de personal en el ayuntamiento de Rojales y el hecho de que el gobierno socialista haya sido incapaz de activar sus propias bolsas de empleo y que las pocas que ha activado no funcionen o se hayan agotado por falta de rotación.

El Pader reclama que el Ayuntamiento de Rojales, a través de un escrito presentado por el concejal Ivo Torres al alcalde Antonio Pérez, que cumpla con su obligación de convocar "de inmediato" la creación de sus propias bolsas de trabajo que puedan abrir la posibilidad a que personas de Rojales de presentarse a plazas vacantes y poder conseguir un puesto de trabajo. Por ese motivo ha reclamado la “suspensión de la utilización de bolsas de trabajo de otros municipios”, en base a un dictamen del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que establece la ilegalidad de este sistema de actuación. Un informe donde además conmina a que los ayuntamientos tramiten los procedimientos selectivos necesarios para constituir bolsas de trabajo como solución a la falta de personal.

Esa resolución, correspondiente a una consulta del Ayuntamiento de Xirivella de finales del año pasado, indica que el proceso selectivo de personal de un ayuntamiento es "competencia y responsabilidad" del propio ayuntamiento donde va a trabajar ese personal y "no se puede dejar en manos de otro" las bases y los criterios por los que se selecciona a los trabajadores, que cuando optan a un proceso selectivo lo hacen para una administración determinada y con las condiciones que fija un ayuntamiento concreto. El Consell considera que la cesión de un municipio a otro de personal interino está al margen de las disposiciones legales que regulan al personal de la administración y recomienda que los ayuntamientos, ante la falta de medios, en esta situación, realicen una "encomienda de gestión" para que realice de "forma puntual" los procesos selectivos.

El Ayuntamiento socialista de Rojales tiene firmados desde hace más de tres años, convenios con otros ayuntamientos, Elche, Orihuela, Guardamar, Callosa, Dolores, entre otros, para utilizar las bolsas de trabajo de estos municipios. Y en todo este tiempo "ha sido incapaz de poner en marcha esas mismas bolsas, para intentar cubrir esos puestos de trabajo".

La formación independiente de oposición al gobierno del PSOE ha denunciado en pleno esta situación y la que se produce con las bolsas de trabajadores en el Ayuntamiento de Rojales, creadas hace más de cuatro años, que por uno u otro motivo se han agotado -limpiadores de edificios públicos, o en otro caso con un solo trabajador -bolsa de peones polivalentes- que continuamente enlaza un contrato detrás de otro. Este trabajador es familiar directo de una concejal del Ayuntamiento de Rojales.

Además el Pader solicita que se actúe de oficio para la revisión y anulación de los acuerdos municipales por los que se aprobaron la provisión de personal de distintas bolsas de otros ayuntamientos, a la vez que si es necesario, por la falta de personal, se solicite ayuda a la Diputación Provincial o a la propia Generalitat, para la tramitación de los distintos procesos selectivos necesarios para la constitución de las bolsas de trabajo que se necesiten para cubrir los puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Rojales, puesto que el gobierno socialista suele justificar la ausencia de bolsas por la "dificultad" administrativa de ponerlas en marcha.

Te puede interesar: Alto y Medio Vinalopó Elda, San Vicente, Villena y Aspe unifican las bolsas de trabajo para cubrir vacantes

La misma fuente no entiende "la falta de iniciativas y la dejadez por solucionar este problema del equipo de gobierno socialista, máxime cuando estamos hablando de la posibilidad de acceso a puestos de trabajo por parte de ciudadanos de Rojales, “no entendemos cómo se prefiere traer trabajadores de bolsas de otros municipios y no se crean bolsas de trabajo nuevas, para que gente joven que hace cuatro años no tuvo oportunidad de presentarse, lo pueda hacer ahora”.

El recurso a las bolsas de trabajo de otros municipios no es exclusivo de Rojales. Torrevieja ha salvado en los últimos meses su grave problema de falta de efectivos de Policía Local con la llegada de 15 nuevos agentes procedentes de municipios como Benijófar o San Fulgencio, además de acordar un convenio con Benidorm para el mismo objetivo. Pilar de la Horadada ha recurrido al mismo instrumento aunque en su caso ha podido a su vez aportar candidatos de sus propias bolsas de empleo de la que carecen otros ayuntamientos.