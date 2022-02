«Torrevieja está logrando el reto de contar con demanda todo el año»

José Ignacio Pastor, que recoge el relevo de Joaquín Guillamó en una de las asociaciones de hosteleros más antiguas de la Comunidad Valenciana, cree que los próximos dos años van una gran oportunidad para el sector a la hora de reposicionarse y en la que la sociedad va a recuperar la forma de relacionarse previa a la pandemia en torno a una mesa o una terraza. Representa ahora como presidente uno de los colectivos económicos con mayor peso y raigambre en la ciudad -más de 600 restaurantes, cafeterías y locales de ocio- y se fija como objetivo llegar a los más jóvenes y los residentes extranjeros frente a la competencia de las franquicias.

Ahora que sí parece que llega la normalidad. ¿Cómo cree que la hostelería debe afrontar todo este año?

Estamos en un año del resurgir. Lo hemos pasado muy mal. Hemos perdido libertad y el contacto y la forma de socializamos. Cuando ves a alguien no sabes si darle dos besos o qué hacer. Era una forma de relacionarse que era muy típica nuestra. También la de vivir en la calle. Y hemos aprendido que tenemos que disfrutar más de nuestros seres queridos y de compartir momentos. Sentarnos alrededor de una mesa en una sobremesa. Este año hay que trabajar bien. Y ver que Torrevieja es un destino para todo el año no solamente en verano. Vienen dos años muy importantes. De posicionamiento frente a otros destinos. Y las instituciones nos transmiten que van a estar ahí para apoyarnos y aprovechar el momento.

¿Necesita Torrevieja cambiar su imagen como destino? ¿Está encasillada en el turismo familiar?

Esa imagen está cambiando. Torrevieja tiene un marco incomparable. Tenemos una primera línea espectacular, el parque natural de las lagunas, el auditorio internacional, que ha funcionado muy bien con el público extranjero...El turismo deportivo durante todo el año en la ciudad deportiva. Y una climatología que no tiene nadie. Está cambiando la imagen y van a ayudar las inversiones previstas de transformación del puerto y el paseo de la Libertad. Faltan hoteles pero esa carencia está supliéndose con los apartamentos turísticos. Y el reto de desestacionalizar se está logrando

¿Cuáles son los objetivos del sector asociado?

Han sido dos últimos años agridulces, pero la asociación -dirigida por Joaquín Guillamó ha hecho un buen trabajo. Ha consolidado un calendario de eventos gastronómicos con una reputación muy buena . Hay que modernizar la asociación, con un nivel tecnológico superior, con mayor presencia en las redes sociales llegar a más gente y al público joven y extranjero, al que a veces no le llegan las cosas que estamos organizando. Queremos incorporar eventos especializados, porque además de los restaurantes, las cafeterías, las terrazas, los restaurantes de barrio y urbanizaciones -que realizan un servicio muy importante y que trabajan muy bien-, el ocio nocturno, las panaderías mix o los kioscos de playa y de los parques...

La asociación es una de las más importantes de la ciudad y pese a las dificultades cuentan con un buen número de miembros. Pero eso no basta...

La colaboración de las administraciones, el Ayuntamiento y la Generalitat, es imprescindible. Porque en caso contrario la continuidad de muchas actividades a lo largo del año no se podría llevar adelante solo con la cuota mensual para los asociados que debe ser asequible pero no suficiente para sostener esa programación.

Los ayuntamientos turísticos quieren recuperar los ingresos por la ocupación del dominio público. Una exención que ha atenuado la crisis del sector estos dos años. ¿Qué postura adoptará la hostelería llegado el momento?

Parece que durante este año se va a mantener la exención en Torrevieja. No tenemos información de lo contrario. Nos gustaría que la vuelta de la tasa -que es algo que tendrá que pasar tarde o temprano- coincidiera con la aprobación de la nueva ordenanza de ocupación que prepara el Ayuntamiento. Y si decide recuperar la tasa nuestra posición se decidirá en la asamblea de socios.

Algunos hosteleros creen que el aterrizaje de grandes franquicias en la zona de ocio del puerto tendrá un impacto negativo en la hostelería local...

A corto plazo es posible que lo tenga. Se puede notar un poco de empujón de merma de clientes. Pero a largo plazo será un buen reclamo para todos. Siempre se ha dicho que varias tiendas juntas venden más que una sola. Hay que ser positivo. Hay que reinventarse. No podemos pensar que esto es un castillo en el que no entra nadie. La hostelería de Torrevieja tiene alma, con negocios familiares y eso es un plus que la gente valora. En el puerto irán probablemente muchas franquicias. Y serán una oferta complementaria.

Una de las principales quejas de los hosteleros es la falta de aparcamiento. Este verano ha sido una aventura acercarse al centro...

Torrevieja es una ciudad muy grande pero en la que andando se puede ir a todos los sitios. Los aparcamientos disuasorios con lanzadera llegará más pronto que tarde. En el centro todos queremos ir en coche a todos los sitios. Y a lo mejor no estamos informados o no nos fijamos en que hay aparcamientos. Cuesta más dar mil vueltas para dejar el coche a tres calles del centro que aparcar en esos parkings que es lo que se hace en todas las ciudades.