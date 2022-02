Exhuman a Soledad, la Pasionaria de Almoradí

A la espera de que lo confirmen las pruebas de ADN, todo parece indicar que han encontrado los restos de Soledad Amorós Girona, a la que llamaban la Pasionaria de Almoradí. "Ha sido fácil identificarla porque es la única mujer que hay en la fosa 33", afirma Jorge García, arqueólogo y codirector de Drakkar Consultores, la empresa que está realizando las excavaciones en el cementerio de Alicante en busca de víctimas del franquismo.

Además, continúa, coincide cronológicamente, hallando primero a los últimos fusilados: "A cuatro de una primera saca del 12 de febrero de 1942 y después ocho más de una segunda saca del 3 de febrero de ese mismo año, de los que tres están en ataúd". Debajo esperan encontrar seis cuerpos más, según el registro del cementerio.

Después de un minucioso trabajo de limpieza y documentación, hoy han exhumado a Soledad, que estaba en un féretro. "No aparece nada asociado a ella ni ajuar ni anillos ni pendientes, solo algunos botones", indica García, que también manifiesta que "de momento no se observan signos de violencia". En cualquier caso, "cuando se exhume el cráneo se verá si aparece algún resto del tiro de gracia".

A Soledad, que pertenecía al primer sindicato de mujeres de Almoradí, el de las obreras de las fábricas conserveras, la fusilaron el 3 de febrero de 1942. Cuando llegó el golpe militar se enfundó el mono de miliciana. Luego, al acabar la guerra, el nuevo régimen no pasó por alto a aquellas mujeres de armas tomar, tan alejadas del modelo que se quería imponer. No la pudieron relacionar con ningún asesinato, pero la acusaron de formar la milicia femenina, dar mítines ante las masas e insultar y menospreciar con palabras soeces a gloriosos generales del movimiento -especialmente al caudillo-, según los informes de Falange.

Su hija, que aún no había cumplido los 5 años, mantuvo durante toda su vida las ganas de recuperar sus restos, una espera que a su vez heredaron Fani, Sole, María y Fini de Haro Montesinos, las cuatro nietas de Soledad. Hoy sentían alegría porque por fin se hace justicia después de más de 80 años, a la vez que tristeza porque no lo ha podido ver su madre: "Te queda esa espinita de que ella se fue y no pudo cerrar la herida", explica Fani, que recuerda que "queda mucha gente por localizar, para poder devolver a todos a sus hogares de donde no los tuvieron que sacar nunca".

La Asociación de Familiares de los Represaliados por el Franquismo del Cementerio de Alicante, que realiza esta labor de búsqueda incansable, promueve también los trabajos de exhumación, a través de una subvención de la Conselleria de Calidad Democrática. Pronto empezarán en la fosa 14. La 33 es la cuarta que se abre desde que en febrero del año pasado se iniciaron las excavaciones -sin éxito- en la número 10. Aunque removidos, en octubre aparecieron los primeros restos en la 36 y en diciembre recuperaron 15 cuerpos en la 20.