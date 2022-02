El Sindicato Médico denuncia que el cupo de médico por paciente sube con la reversión en Torrevieja y Sanidad lo niega

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha denunciado lo que considera "graves deficiencias en dotación tanto de médicos de familia como de pediatras de atención primaria que padecía este departamento tal y como figuran en los indicadores oficiales de la Conselleria" seis meses después de la reversión a la gestión directa del área por parte de la Conselleria de Sanidad. Para este sindicato si se tiene "en cuenta que esta Conselleria tiene puesto como límites para médico de familia 1.500 pacientes y para pediatra 900 niños por cupo de facultativo" la presión sobre los facultativos y la calidad de la asistencia habría empeorado en los últimos meses porque ahora hay más médicos y pediatras que rebasan ese cupo.

Medio año después de la reversión, cuando "ha tenido (la Generalitat) tiempo razonablemente suficiente para revertir esta situación nos encontramos, también según cifras oficiales de la Conselleria, no con la mejora esperada, sino un empeoramiento aún mayor de los ratios de paciente por médico". La ratio de médico por paciente no mejora en ninguno de los centros de salud. Y empeora en tres. Algo especialmente llamativo en el único centro de salud de Orihuela Costa en el que sus nueve médicos no solo superan el cupo de 1.500 pacientes por facultativo. Todos superan los 1.700 y siete los 1.900. También ha empeorado la estadística en el centro de salud del casco urbano de Rojales con dos de sus tres médicos de familia superando los 1.700 usuarios por médico mientras que San Fulgencio se lleva la palma en saturación: los tres médicos de familia asignados a su consultorio atienden tienen asignados cada uno más de 1.900 tarjetas sanitarias.

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana denuncia el olvido y abandono que siguen padeciendo los médicos y pediatras de este Departamento de Salud. Situaciones como esta, contribuyen aún más a la fuga de profesionales y a las dificultades en encontrar profesionales dispuestos a ejercer en estas condiciones.

Datos parciales

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha indicado que los datos del Sindicato Médico "mostrados no abarcan a todos los centros y consultorios del departamento, tanto en los que se refieren genéricamente a octubre de 2021 como, también genéricamente, a febrero de 2022". Según las mismas fuentes "el esfuerzo de contratación, tras la descapitalización progresiva en recursos humanos generada por la extinta concesionaria durante 2021, como, y de forma más acusada en el último mes previo al fin de la concesión, ha sido extraordinariamente notable, encontrándose, en todos los niveles asistenciales, un incremento de personal en desempeño".

Sanidad cuantifica 91 médicos de familia, 16 más que los que reconoce el sindicato y nueve más de los que había cuando Ribera dejó la concesión y sin contar la gran cantidad de vacantes que tuvo que cubrir tras el 16 de octubre.

En este sentido remarca que actualmente constan en Atención Primaria un total de 91 profesionales en la categoría de Medicina de Familia -16 más de los que figuran en los datos del Sindicato Médico -y 21 en Pediatría de Atención Primaria -cifra que sí se corresponde con la que ofrece el sindicato, "habiéndose incrementado en 9 el total de facultativos contratados desde primeros del presente año". Según insisten las mismas fuentes "el aumento en el resto de categorías ha sido incluso superior, cubriéndose la práctica totalidad de las vacantes disponibles en Enfermería de Atención Primaria, TCAE, celadores y personal administrativo". Y añaden que el Sindicato Médico comenzó a cuestionarse el cupo de pacientes por médico días antes de que se hiciera efectiva la reversión sin hacer prácticamente alusión a este problema antes, pese a ser un lastre en el área sanitaria durante los 15 años que el Grupo Ribera gestionó el departamento.