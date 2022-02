La diputada socialista Laura Soler tacha de "denigrante" el proyecto de ordenanza contra la mendicidad del PP en Torrevieja

La diputada autonómica y portavoz del grupo parlamentario en política social Laura Soler Azorín calificó ayer como "denigrante" la política que está ejerciendo el PP en los ayuntamientos donde actúa como equipo de gobierno, "dando espacio a las políticas propias de la derecha extrema en material social". Las críticas del PSOE se suman a las que ya expresaron Los Verdes solo un día después de que el gobierno local anunciara la aprobación del texto inicial de la llamada ordenanza de convivencia en junta de gobierno el pasado 1 de febrero. Ese texto inicial se va a debatir en pleno ordinario el próximo jueves.

Soler, junto al concejal del grupo municipal del PSOE, Andrés Antón, aseguró que ha podido comprobar las similitudes entre la polémica ordenanza del Ayuntamiento de Alicante y la presentada por el consistorio torrevejense. Según el PSOE su objetivo es "sancionar a las personas vulnerables por lo que ha sido calificada como la “ordenanza de la vergüenza”, que persigue a uno de los colectivos más indefensos en nuestra sociedad".

"Los socialistas lo tenemos claro -dijo la portavoz- vamos a trabajar para la igualdad entre hombres y mujeres, no contra la criminalización de estos colectivos vulnerables, puesto que el objetivo de los políticos es trabajar para alcanzar la igualdad entre todos los miembros de nuestra sociedad".

🔵#TORREVIEJA Rueda de prensa sobre la nueva ordenanza de convivencia planteada por el ayuntamiento a cargo de la... Posted by Información Vega Baja on Monday, February 21, 2022

Soler se preguntó "dónde están las políticas de PP para las personas indigentes que intenta salir adelante en nuestras calles o plazas. Cabe destacar que el gobierno de la Generalitat trabaja en las rentas valencianas para la garantía de inclusión social, que pueden y deber ser empleadas por los ayuntamientos de nuestra comunidad como elemento catalizador del cambio a nuestra población". En palabras de Laura Soler, “basta ya de acusar a este colectivo”.

Aunque el comunicado del PSOE no lo recoge el edil Antón aseguró que el grupo municipal presentará alegaciones al texto. Soler, a preguntas de INFORMACIÓN reconoció que en el caso de Torrevieja el texto no señala de forma explícita al colectivo de trabajadoras sexuales como sí lo hace la ordenanza de Alicante, algo que atribuyó a la repercusión de la polémica en la capital provincial -que no ha impedido que la norma local haya sido aprobada finalmente-.

La norma, como adelantó INFORMACIÓN habla de perseguir y sancionar hasta con 1.500 euros la mendicidad organizada, insistente o que utilice a menores. En este sentido, Antón se preguntó hasta qué punto la Policía Local, que no tiene competencias en seguridad ciudadana, va a poder comprobar algunos de esos extremos antes de actuar para sancionar a una persona vulnerable y sin recursos que esté pidiendo en la calle.